24 Yıllık Embriyo Sağlıklı Bir Bebek Olarak Doğdu!

1992 yılında yapay ortamda döllendikten sonra dondurulan bir embriyo, bu yılın başlarında bir rahme yerleştirildi ve geçtiğimiz ay sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. 24 yıl donmuş halde bekledikten sonra sağlıklı bir birey olarak yaşamaya devam eden bebek, akıllara Kaptan Amerika'yı getirdi.

Birleşik Devletler’in Tennessee eyaletinde yaşayan Benjamin ve Tina Gibson çiftinin geçtiğimiz ay dünyaya gözlerini açan bebekleri Emma Wren, doğduğu an bilim tarihine geçmeyi başardı. Zira 25 Kasım 2017’de doğan bebek, aslında Ekim 1992’de döllenmiş ve dondurulmuştu.

Kulağa inanılmaz gelse de Emma Wren isimli bebeğin embriyosu günümüzden 24 yıl önce isimleri açıklanmayan bir erkek ve kadına ait sperm ve yumurtanın yapay ortamda döllenmesiyle oluştu ve kriyoprezervasyon yöntemi ile donduruldu.

24 yıllık bir bekleme sürecinin ardından geçtiğimiz Mart ayında Tina Gibson’ın rahmine yerleştirilen embriyo gelişimini başarıyla tamamladı ve Kasım ayında 2.9 kilo ve 51 santimetrelik sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi.

Emma Wren Ekim 1992’den Kasım 2017’ye uzanan 24 yıllık bekleme süreci ile doğumla sonuçlanan en uzun süre dondurulmuş embriyo rekorunu ele geçirmiş oldu. Emma o kadar uzun süre donmuş halde bekledi ki annesi Tina, o döllenmeden yalnızca 1 buçuk yıl önce doğmuştu.

Ulusal Embriyo Bağış Merkezi(NEDC) Tıbbi Direktörü ve aynı zamanda embriyoyu Tina'ya nakleden doktor olan Jeffrey Keenan, ‘Gibson ailesinin hikayesi, her çiftin embriyolarını dondurmayı yaşamı tasdik eden bir seçenek olarak değerlendirmesi için açık çağrıdır.’ dedi.