Vivo V9'un Resmi Tanıtım Videoları Paylaşıldı!

22 Mart'ta tanıtılacak Vivo V9 için biraz aceleci davranan Vivo Endonezya ve Vivo Tayland YouTube kanalları, cihazın resmi tanıtım videolarını yayınladı.

Sadece birkaç yıl önce Çinli akıllı telefon üreticileri, global pazarın alternatif markaları olarak kabul edilirken, günümüzde uygun fiyata sundukları özellikler ile Samsung, Apple gibi dev markaları zorlayabiliyorlar. Son derece uygun fiyata sunduğu çift arka kamera, 24MP selfie kamerası ve yüz tanıma kilidi ile amiral gemilerine göz kırpan bütçe dostu telefon Vivo V9, henüz tanıtılmasına bir hafta varken ortaya çıktı.

Vivo, kısa süre önceye kadar cihazlarını yalnızca Çin pazarında satışa sunmaktaydı ki kısa zaman önce Hindistan, Tayland ve Endonezya gibi ülkelere de açılmaya başladı. Şirketin son akıllı telefonu Vivo V9 ise hem özellikleri, hem fiyatı hem de tasarımı ile her kesimden tüketiciyi memnun edebilir.

Vivo V9 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 660

Snapdragon 660 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB+MicroSD

64GB+MicroSD Ekran: 6 inç Full HD+ AMOLED

6 inç Full HD+ AMOLED Arka Kamera: 12MP+8MP

12MP+8MP Ön Kamera: 24MP

24MP Batarya: 3250mAh

3250mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Cihaz, 22 Mart tarihinde Tayland’da tanıtılacak. Cihazın vergiler hariç 1300 TL fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Günümüzde bir amiral gemisinin 6 bin TL’nin üzerinde fiyatlara sahip olabildiğini düşünürsek Vivo V9, amiral gemilerine servet yatırmak istemeyenler için son derece uygun bir çözüm.