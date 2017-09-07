24MP Selfie Kameralı vivo X20 Çalışırken Görüntülendi!

Orta-üst seviye sınıfın güçlü telefonlarından olacak olan vivo X20 ilk kez çalışırken görüntülendi. Bu da cihazın tanıtımına az bir zaman kaldığını gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, çerçevesiz ekranlı bir telefon üzerine çalıştığını zaten daha önce duyurmuştu. TENAA’nın sızdırdığı görseller ile artık vivo X20’nin tam olarak nasıl görüneceğini biliyoruz.

Orta üst segment bir telefon olan vivo X20’nin 24MP selfie kamerası ve 6GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor. İşlemci kısmında ise Qualcomm’un Snapdragon 630 ya da 660'ı kullanılacak.

vivo X20’nin çalışan bir prototipinin görüntülenmesi, cihazın tanıtımının yakın zaman içinde gerçekleşeceği anlamına geliyor. Yeni vivo X20, tasarım ve arayüz olarak Android ve iPhone’unun harmanlanmış hali olarak tanımlanabilir.