25 Adet iPhone X ile Evlilik Teklifi Gerçekleştiren Adam!

Çin'de bir adam, sevgilisine evlenme teklifi etmek için ön sipariş ile 25 adet iPhone X aldı ve 'muhteşem' bir sürpriz hazırladı.

Çin’in Shenzen kentinde yaşayan genç video oyun tasarımcısı Chen Ming, kız arkadaşına eşine az rastlanır bir evlenme teklifi gerçekleştirdi. 25 adet iPhone X’u kalp şeklinde yere dizen Ming, ortasında duran nişan yüzüğü ile kız arkadaşına bir ömür birlikte olma teklifinde bulundu.

Bu ‘hoş’ sürpriz karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan genç kız, Chen Ming’in teklifini fazla düşünmeden kabul etti. Genç çift, 25 iPhone X’un kendilerine biraz fazla geleceğini düşünerek iPhone X’ları olaya şahitlik eden arkadaşlarına hediye etti.

Ming’in evlilik teklifi için neden iPhone X’u seçtiği ise tanışma hikayelerine dayanıyor. Söylenene göre Ming ve nişanlısı Lee, mobil oyun bağımlısıymış ve birbirleri ile de bir mobil oyun sayesinde tanışmışlar. 25 adet olması ise genç kızın yaşını temsil ediyormuş.

Chen Ming, evlilik teklifi kabul edildiği için kendisini şanslı hissedebilir. Zira üç yıl önce başka bir Çinli adam, evlilik teklifi sırasında 100 bin dolarlık iPhone 6 kullanmış ve reddedilmişti. Nedeni ise kız arkadaşının iPhone 6 yerine elmaslar istemesi. Kızcağızın haksız olduğunu söyleyemeyiz.