Yıldız Sistemi Alpha Centauri'ye Yolculuk Planlanıyor!

Alman astro-fizikçiler ve bilim insanları, sadece 1000 yıllık yolculukla en yakın yıldız sistemi Alpha Centauri'ye ulaşabileceğini düşünüyorlar. Söz konusu proje "Star Shot" ismiyle anılacak.

Bilim insanlarının önerisi, 30.000 yılllık ulaşım süresini "1000" yıllık yolculuğa sabitlemeyi hedefliyor. Alman bilim insanları, Alpha Centauri'ye ulaşmak için hafif bir nano uzay aracını kullanmayı işaret ediyor. Geçen yıl açıklanan Atılım Starshot projesini tamamlamak için çalışamalar yürütülüyor.

En garip noktada burası: Alpha Centauri yıldız sistemi Dünya'dan 25 trilyon kilometre uzaklığa sahip ve bugünkü en hızlı uzay aracının oraya ulaşması için en az 30.000 yıl geçmesi gerekiyor.

Starhot projesi, Alfa Centauri'ye ultra-yüksek derecede yansıtıcı bir gramlık foton yelken kullanarak muazzam bir hızla prob yollanmasını öneriyor. Bu probe, 100 gigawatt'lık bir lazer dizisiyle güçlendirilmiş.

Probe, gezegenler ve diğer bilimsel verilerin görüntülerini almasını sağlayan, gofretten ince bir çip, kamera, foton itici, güç kaynağı, navigasyon ve iletişim ekipmanını içerecek.

Uzay aracının hareketi Starshot projesinde de çalışan NASA'da görevli bilim insanı Philip Lubin tarafından da önerilen, fotonik itici güç olarak bilinen bir konsepte dayanıyor. Yöntem, kimyasal süreçleri kullanan tipik uzay tahrik araçları olmaktan ziyade, uçakları elektromanyetik ivme ile uzatarak itmeyi amaçlıyor. Bu tür bir hızı aşan tek güç, ışık hızının kendisi.

Starshot probunun ışık yansıtıcısı yansıtıcı yüzeyde parladığında, enerjilenmiş fotonların lazer ışını sayesinde gereken momentumu kazanacak. Bununla birlikte Starhot projesinde, cihazın aletlerine sistemin üç yıldızını ve yörüngedeki gezegenleri incelemek için zaman tanıyacak, varış noktasına ulaştığında sondayı yavaşlatacak bir yol bulamadı.

Astrofizikçi Journal Letter, Rene Heller ve Solar System Research'in Max Planck Enstitüsü'nden Michael Hippke, Starshot'un hızlanabileceği ve gerektiğinde yavaşlayabileceği bir sistem önerdi.

Fikir, yıldızların çekim kuvvetlerini ve foton baskılarının bir kombinasyonunu kullanarak Alpha Centauri yıldız sistemine ulaştıklarında yıldızlararası ışık yelkenlerini yavaşlatmak yönünde.