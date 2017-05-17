25 Yaşından Küçük Öğrencilerden Pasaport Harcı Alınmayacak!

Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı, 25 yaşından küçük olan öğrencilerden 10 Şubat 2016’dan beri pasaport harcı alınmadığını duyurdu. Bordo, yani umumi pasaport almak isteyen 25 yaş altı tüm öğrenciler, herhangi bir neden göstermelerine gerek kalmadan harç bedeli ödemeden pasaport alabiliyorlar.

Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı’ndan, yurt dışına seyahat yapacak olan öğrencileri fazlasıyla mutlu edecek bir açıklama geldi. Aslında 1 yıldan fazladır yürürlükte olan fakat çoğu kimsenin bilmediği bir bilgiyi aktaran kurum, 6663 sayılı Kanunun 4. maddesine göre 25 yaş altındaki tüm öğrencilerin pasaport harcı ödemeden pasaport alabileceklerini duyurdu. Ayrıca uygulamadan açıköğretim öğrencileri de faydalanabiliyorlar.

Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi özel örgün ve yaygın eğitim-öğretim, yükseköğretim kurumlarında örgün, ikinci öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim kapsamında ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan 25 yaşını doldurmamış aktif öğrenci durumunda bulunanlar illerimizde pasaport birimlerine, yurtdışında aynı statüde olan öğrenciler dış temsilciliklerimize müracaat edebileceklerdir. Reşit olmayan öğrencilere beş yıl süreli pasaport, reşit olan öğrencilere 25 yaşının ikmaline kadar pasaport verilecektir. Resmi veya özel kurumlarca açılan her türlü kurs, seminer, sertifika programlarına devam edenler öğrenci olarak kabul edilmeyecektir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri kurumlarından getirecekleri ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş öğrenci belgeleri kabul edilecektir."