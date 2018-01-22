25 Yıl Aradan Sonra Atari Efsanesi "NBA Jam" Geri Dönüyor!

90'ların atari efsanesi NBA Jam, 25 yıl aradan sonra geri dönüyor. Oyunun spikeri, ESPN ile yaptığı röportajda geri dönüş sinyallerini verdi.

90'lı yıllarda atarilerin vazgeçilmez basketbol oyunu serisi NBA Jam, yakın zamanda geri dönüşünü gerçekleştirecek gibi gözüküyor. Oyunun spikeri, ESPN ile yaptığı bir röportajda, proje hakkında bazı sinyaller verdi. Oyunun özgün spikeri Tim Kitzrow'a göre Microsoft, oyunu geri kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yine de spiker Tim Kitzrow, oyun hakkında bazı sinyaller verse de detaylarla ilgili olarak net bir açıklama yapmadı.

Kitzrow röportajında, "Projemiz hakkında ayrıntıları paylaşamam ancak 25 yıldır bu proje hakkında adımlarımız vardı. Umarım orjinaline yakışır bir geri dönüş hazırlayabiliriz." dedi. Ancak akıllarda kafa karıştırıcı detaylar kaldı. Oyunun haklarına Microsoft sahip değil ve oyunu 2010 yılında EA Games, kendi yenilikleriyle ortaya koymuştu. Yani EA Games, oyun haklarını Microsoft'a satacak veya iki şirket ortak çalışma yapacaklar.

İki şirketin beraber çalışıp, Microsoft platformları için oyunu çıkartacağı tahmin ediliyor, ancak böyle bir oyunun PlayStation ve Nintendo Switch gibi platformlara gelme ihtimalide oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Şu an için firmalar tarafından resmi bir açıklama ve oyunun çıkış tarihi hakkında paylaşılan bilgiler yok. Efsanenin geri dönmesi, atari oynayıp bu oyunu sevenleri mutlu edecektir. Umarız proje en kısa zamanda gerçekleşir ve efsaneye 25 yıl aradan sonra kavuşuruz.