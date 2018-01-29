25 Yıldır Erkek Olduğu Düşünülen Akbaba Yumurtladı!

25 yıldan beri yaban hayatı sığınma evinde yaşayan erkek akbaba Harold, yumurta bırakarak herkeste şok etkisi yarattı.

Yaklaşık 25 yıldan beri yaban hayatı sığınma evinde yaşayan özel bir “erkek akbaba”, bir yumurta bırakarak kuş dünyasında şok etkisi yarattı. Yaklaşık 25 yıldan beri erkek olduğu düşünülen akbaba bir yumurta çıkardıktan sonra, yaban hayatı sığınma evi başta olmak üzere pek çok kişi büyük şaşkınlık yaşadı.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Eagle Heights isimli yaban hayatı sığınma evinde yaşanan bu olay, griffon akbabanın azalan türü göz önüne alındığında pek çok kişiyi mutlu etti. Yaban hayatı vakfı müdürü Jonathan Ames, “Çılgınca bir şey, şimdi ona bir erkek partner bulabilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ames, bu akbaba türünün Asya ve Akdeniz bölgelerinde bulunan bir kuş türü olduğunu ve türlerinin yok olma tehlikesi bulunduğu için yaban hayatı sığınma evinde saklandığını açıkladı. Normalde herkes onu erkek sandığı için Harold ismiyle anılan akbaba, yaşam boyunca eşi olacağı bir erkek akbaba arıyor.

Kimlik Krizi

Erkek ve kadın griffon akbabalar arasında cinsiyet farkı olduğunu söylemenin tek yolu, bir piliç oldukları sırada yapılan DNA testiyle çözülebiliyor. Ames, kuşlara yapılan testlerin yalnızca %80’inin doğru sonuç verdiğini açıkladı. İlk yumurtasını bırakan Ames, bu yüzden bunca yıl boyunca hiç dikkat çekmemiş ve erkek olarak damgalanmış.

Bununla birlikte Harold’un adının değişip değişmeyeceği şu anda tartışılıyor.