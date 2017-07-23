Lüks Lamborghini'yi Kiralayan Kadın Ortadan Kayboldu!

Bir kadın, önce 250 bin euroluk Lamborghini'yi kiraladı. Sonrasında bahsettiği toplantıya gitti ve ardından ortadan kayboldu.

Kenarda birikmiş bir paranız varsa, bir araba sahibi değilseniz veya daha bir araba ile keyif çıkarmak istiyorsanız, araba kiralamak tam da bu noktada ihtiyacınız olan şey olabilir. Birkaç günlüğüne veya haftalığına aracı kiralayabilir ve dilediğiniz gibi gezebilirsiniz.

Oldukça güzel giyimli bir kadın, 250,000 euro değerindeki Lamborghini Huracán Spyder'ı, İsveç kirlama şirketi Schweiwiller Automotive Luxury Car Rental'dan kiralama kararı aldı. Birkaç hafta boyunca çevresine 'hava atmak' yerine ortadan tamamen kayboldu.

Araç, Zürih'ten Calais'e kadar sürüldü. Burada gemi yoluyla Dover'a gönderildi ve ardından da Tottenham'da yolculuğunu sona erdirerek 630 kilometre uzunluğundaki yolculuğunu tamamladı. O zamandan beri GPS'den herhangi bir sinyal alınamıyor, bu da GPS sisteminin devre dışı bırakıldığı anlamına geliyor ve şirket, artık aracını takip edemiyor.

Genel Müdür Adriano Scheiwiller, "Kadın oldukça bakımlı görünüyordu. Araç ile Strazburg'daki bir toplantıya katılmak istediğini söyledi. Sonrasında Londra'ya dönmek yerine başka bir yere gitti ve GPS'i de devre dışı bıraktı. Bu durum, bizim için gerçekten de büyük bir kayıp oldu. Umuyoruz ki sigorta şirketi kaybımızı karşılar. Ayrıca aracı bulacak kişiye, kadının bizlere bıraktığı kapora miktarı olan 2.000 doları hediye edeceğiz." dedi.

Polisler, kadını bulamıyor çünkü kadın, bayilikte bir İrlandalı kimlik belgesi bırakmıştı. Ayrıca telefondan da ulaşılamadığı gibi, kimliğin de sahte olduğu düşünülüyor.