251 Milyon Önce Okyanusta Bu Canlı Seni Öldürecekti!

Yeni keşfedilen bir fosil köpekbalıklarının atalarını gözler önüne seriyor. Köpekbalıklarına göre daha küçük olmasına rağmen tüm hareketleri ve saldırgan yapısı, köpekbalıklarını andırıyor.

Şu an binlerce kilometre derinliği olan bir denizde kalakalsanız, en çok korkacağınız şey ne olurdu? Eminim ki birçok kişiye göre bu sorunun cevabı köpekbalıkları olacak. Okyanusların en tehlikeli canlılarından birisi köpekbalığo olsa da bu canlı, yaklaşık 100 milyon yıl önce evrimleşti. Peki bunun öncesinde köpekbalıkları yokken denizlerde hangi yırtıcı hayvanların var olduğunu hiç düşündünüz mü? Yapılan araştırmalara göre yaklaşık 250 milyon yıl önce denize girip yüzseydiniz, en az köpekbalığı kadar yırtıcı bir canlı olan Birgeria Americana isimli canlı tarafından yenebilirdiniz.

Elbette o yıllarda yalnızca bu canlı tarafından hayatınız tehlikede olmazdı, ancak Americana’lara ait yeni bir fosil bulunduğu için bu canlıya dikkat çekiyoruz.

Bulunan fosiller ve yapılan araştırmalara göre Americana’ların köpekbalıkların atası olabileceği düşünülüyor. Tıpkı büyük beyaz köpekbalığı gibi avlanan bu canlılar, avını yemeden önce keskin dişleri ile parçalarlar. Bilim insanları için çok önemli olduğu açıklanan bu türün gelecekte yeniden denizlerde yüzebileceği düşünülüyor.