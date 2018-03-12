25MP ön kamerası ve çentikli tasarımı ile dikkat çeken Oppo F7'nin basın görselleri, Hindistan merkezli bir gazete tarafından paylaşıldı.

Çin’in en büyük akıllı telefon markalarından biri olan Oppo, 27 Mart’ta yeni amiral gemisi Oppo F7’yi tüketicilerin beğenisine sunacak. Tanıtıma 2 hafta kala Hintli haber sitesi The Economic Times, alternatif akıllı telefon severlerin merakla beklediği Oppo F7’nin basın görsellerini paylaştı.

Görsele göre yeni Oppo F7, son dönemde virüs gibi yayılan çentikli akıllı telefon modasının yeni bir üyesi olacak. 6.2 inç boyutunda ekranı bulunan cihaz, Full HD+ çözünürlük sunuyor. 18.7:9 formatında olan ekranın üç yanında son derece ince çerçeveler bulunurken, alt kısmında gözle görülür bir çerçeve olduğu dikkat çekiyor.

Oppo F7’nin dikkat çeken bir başka özelliği ise 25MP çözünürlüğündeki ön kamerası. Megapikselin kamera kalitesinde her şeyi ifade etmediğini, son yıllarda tanıtılan Samsung ve Apple amiral gemileri zaten gösterdi. Fakat bu çözünürlükte bir ön kamera doğru yazılım desteği ile son derece kaliteli selfieler çekebilir.

Teknik detaylara bakıldığında ise ne yazık ki Oppo, Qualcomm yerine MediaTek işlemciyi tercih ediyor. 4 ya da 6GB RAM’e sahip olan cihaz, 64GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın arka kamera özellikleri ve MediaTek’in hangi işlemcisinden gücünü alacağı şu an için bilinmiyor.