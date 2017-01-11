26 Şubat'ta Nokia'dan Yeni Duyurular Gelecek!

Nokia Mobile’ın resmi Facebook sayfasından yapılan bir paylaşımla 26 Şubat’ta yeni duyuruların yapılacağı açıklandı.

Son günlerde telefon piyasasına bu yıl içinde yeniden giriş yapacak olan Nokia ile ilgili birçok haber paylaştık. Hatta birkaç gün önce, bu yıl içinde piyasaya sürülen ilk Nokia markalı telefon ünvanına sahip olan Nokia 6’nın tanıtıldığı haberini sizlere sunmuştuk.

Ancak görünen o ki, özellikle MWC 2017 öncesinde bu duyuruların ardı arkası kesilmeyecek. Nokia Mobile’ın resmi Facebook sayfasından Nokia 6’nın videosunun yer aldığı bir paylaşım yapılarak 26 Şubat’ta yeni duyuruların yapılacağı belirtildi. Tabii, yeni duyuru denince akla ilk olarak yeni bir Nokia markalı telefonun duyurulabileceği geliyor. Ancak paylaşımda yer alan Nokia 6 videosu, telefonla ilgili yeni duyuruların yapılacağına da işaret ediyor olabilir. Bunlar, yapılacak duyuruya dair en iyi tahminler olsa da, bizleri nelerin beklediğini 26 Şubat’ta öğreneceğiz.

26 Şubat, MWC 2017’nin resmi başlangıç tarihinden bir gün öncesi. Yani, 26 Şubat’ta yapılacağı söylenen bu duyurular büyük ihtimalle MWC 2017 kapsamında gerçekleştirilecek.