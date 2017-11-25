27 Bin Yıllık Bir Yörüngeye Sahip Gezegen Keşfedildi!

Dünya'dan 1200 ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir gezegen ana yıldızı etrafındaki tam turunu 27 bin yılda tamamlıyor.

Güneş Sistemi'ndeki her gezegenin kendine özgü bir yörünge özelliği vardır, elbette bu her gezegende farklılık göstermektedir. Örneğin, Dünya Güneş etrafındaki dönüşünü 365 günde tamamlarken Mars'ta bu süre yaklaşık iki katı yani 686 gün sürmektedir. Jüpiter gibi dev gezegenlerin ise bir tam turu bir insan için oldukça uzun bir süre sayılabilecek olan 11.86 ile 164.8 yıl arasında değişmektedir.

Ancak bilim insanları öyle bir gezegen keşfettiki ana yıldızı etrafındaki dönüşü binlerce yıl sürüyor. Jüpiter'in 4-5 kat büyüklüğünde olan bu gezegen 27 bin yılda tam dönüşünü gerçekleştiriyor. İşin garip tarafı ise aynı sistemdeki diğer bir gezegenin yörünge süresinin 11 günden az olması. Bilim insanlarının geçiş metodu ve doğrudan görüntülenme olarak iki farklı yöntemle bu iki gezegeni keşfettiği belirtildi.

2012'de gökbilimciler, Jüpiter'in kütlesinin 5 ila 6 katı bir gezegen olan CVSO 30b'yi tanımlamak için geçiş metodunu kullandı ve ana yıldız gezegen arasının 1.2 milyon kilometre olduğunu keşfetti. (Bu cümlenin daha açıklayıcı hale getirmek için Merkür-Güneş arası mesafenin 58 milyon kilometre olduğunu belirtelim.) Bu özellikleriyle birlikte CVSO 30b sıcak Jüpiter olarak tanımlandı.

Bununla birlikte bilim insanları Hawai'teki Keck Gözlemevi'nin, Şili'deki ESO'nun Çok Büyük Teleskobunun ve İspanyol Ulusal Araştırma Konseyi'nin (CSIC) Calar Alto Gözlemevi'nin ortak çalışmasıyla CVSO 30c adlı bir gezegen daha keşfedildi. Bu gezegen ana yıldızı etrafında dönüşünü 666 AU'luk (1 Astronomik birim = 149 597 871 kilometre) bir hızla sürdürüyor. Zaman geçtikçe ve evren araştırıldıkça bunların hepsinin nasıl bir araya geldiğine ilişkin açıklamalar bulmakla yükümlü olacağız.