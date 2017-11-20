Araştırmada, Uçan Böceklerin %75 Oranında Azaldığı Açıklandı

27 yıllık bir araştırmanın verilerine göre arı, kelebek gibi uçan böcek sınıfına giren canlılar %75 oranında azaldı.

Almanya’da yapılan araştırmalar, dünya için son derece ciddi bir olayı gözler önüne seriyor. Yeni verilere göre, son 27 yıl içerisinde Almanya’da bulunan uçan böceklerin oranında %75 gibi bir düşüş var. Bilim insanlarını bile korkutan bu olayın ardında ne gibi bir sebep olduğu ise bilinmiyor.

Çarşamba günü PLOS ONE dergisinde yayınlanan bir araştırmada, ülkede 63 korumalı alanda, "uçan böcek biyokütlesi" ölçüldü. Bilim insanları tepeler, otlaklar ve ormanlar gibi yerleri 27 yıllık süre zarfında araştırdı. Bazı bölgelerde nüfus artışı bile bekleyen araştırmacılar, %75’lik düşüş gibi bir oran karşısında “alarm” çaldılar.

En son yayınlanan “Yaşayan Gezegen Endeksi” (biyolojik çeşitlilik; dünyadaki balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memelilerdeki nüfus eğiliminin ölçümü) 1970 ve 2012 yılları arasında dünya üzerindeki yaban hayatının %58 oranında azaldığını gözler önüne seriyor. Öncelikli olarak kelebekler, arılar ve güvelerde yaşanan bu ciddi düşüş, Avrupa başta olmak üzere tüm kıtalarda felaket sinyallerinin oluşmasını sağladı.

Böceklerin eksik olması uçan böcek yiyen canlıları etkiler, bu canlılar başka canlıları etkiler ve tüm gıda zinciri bozulur. Genelde kuşlar tarafından yenen bu canlılar, kuşların azalmasında büyük rol oynuyorlar. Yapılan araştırmada Almanya’da son 12 yıl içerisinde kuş nüfusunun %15 azaldığı görüldü.

Bilim insanları bu düşüşe mantıklı bir sebep bulamıyorlar. Bazı araştırmacılar bu biyokütle düşüşünün sebebini sıcaklıkların değişmesine bağlıyorlar. Diğer uzmanlar ise, ısınmakta olan bir dünyanın böceklere uygun olmadığını düşünüyor.

Akla en yatkın gelen sebep ise Pestisit kullanım. Yıl boyunca toprak işleme, artan gübre kullanımı ve böceklerin besinlere zarar vermemesi için alınan önlemlerin bu sonucu doğurduğu düşünülüyor. Anlayacağınız, her halükarda işin altından yine insanoğlu çıkacak gibi duruyor.

Yakın gelecekte uçan böceklerin daha da azaldığını görebiliriz.