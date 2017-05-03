285 Tonluk Uçağı Çekerek Rekor Kıran Porsche Cayenne!

Porsche Cayenne'den inanması güç rekor!

Son yıllarda giderek daha da şehirli bir görünüm ile karşımıza çıkmaya başlayan SUV'ler, buna karşın özellikleri bağlamında ciddi bir gelişme görtermiş durumdalar. Tabii söz konusu bir SUV olunca aracın en önemli özelliklerinden biri de çekiş gücü olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda şu an piyasada oldukça sağlam SUV'ler mevcut. Fakat Porsche'nin Cayenne Turbo S'i, bambaşka bir yere sahip.

Standart Cayenne'den farklı olarak 4.1 litrelik Twin-turbo V8 motora sahip olan Cayenne Turbo S, 570 beygir gücüne ve 800NM tork değerine de sahip. Ancak Cayenne Turbo S'i farklı kılan şey bu özellikleri değil, eline geçirdiği yeni rekor.

2013 yılında Nissan'ın SUV aracı Patrol, 170 tonluk bir uçağı çekmeyi başararak bu alanda sağlam bir rekor kırmıştı. Fakat Cayenne, bu rekoru tam 73 metre uzunluğunda ve 285 ton ağırlığında bir Airbus'ı çekerek kırmayı başardı. Cayenne Turbo S, devasa uçağı 42 metre boyunca çekmeyi başardı.