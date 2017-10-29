29 Ekim Özel: Atatürk Bize Nasıl İlham Verdi?

29 Ekim'e ve Cumhuriyetimizin 94. Yılına özel olarak, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bilim ve teknoloji konusunda nasıl ilham verdiğini anlatmak istedik.

Yazımıza girmeden önce tüm takipçilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. Yıl dönümünü gönülden kutluyoruz. Ancak kuru kuru bir kutlama olsun istemiyoruz. Bizi biliyorsunuz, bunca zamandır siz takipçilerimizle, hep samimi bir şekilde, bilim ve teknolojiyle ilgili tüm gelişmeleri aktarmak bizim görevimiz oldu.

Ayrıca sadece Webtekno olarak değil, İzmo Bilişim ve çatısı altındaki tüm insanlar olarak hem Teknoloji ürettik, hem de ülkemiz ve dünyadaki tüm teknolojik gelişmeleri de sizinle paylaşmak istedik. Peki bize ne ilham oldu? İşte ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bize ilham veren sözleri:

“İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin, yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır.” M. Kemal Atatürk

“Taassup cahilliğe dayanır. Bundan dolayı taassubu olan cahildir. İlim mutlaka cahilliği yener, o halde halkı aydınlatmak lazımdır.”​ M. Kemal Atatürk

“Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdi​" M. Kemal Atatürk

“İlim, fen ve ihtisas nerede varsa, sanayi nerede varsa, gidip öğrenmeye mecburuz.” M. Kemal Atatürk

Ve son olarak...