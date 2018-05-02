Teknolojinin en çok yapay zekalara ve çeşitli robotlara yaradığını söylesek, sanıyorum ki yanlış olmaz. Şimdilerde farklılıklar peşinde olduğunu bildiğimiz Misty Robotics, CES’te sergilediği ikinci nesil programlanabilir robotu Misty 2’yi piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Robotların yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığı şu günlerde, yeni bir programlanabilir robotun türediğini söylemek şaşırtıcı olmayacaktır. Bu noktada daha önce de Misty adında bir robot üreten firma, bu defa ürettiği ikinci nesil programlanabilir robot ile daha geniş bir kitleye hitap ediyor. Dış görünümü ile de göz dolduran robot, kesinlikle bu defa eksiksiz görünüyor diyebiliriz.

Misty’nin bir üst modeli olarak da nitelendirebileceğimiz Misty 2, ilk sürümün yapamadığı birçok şeyi yapabilmek üzerine planlanmış. Diğer yandan iki Qualcomm Snapdragon işlemcisi tarafından çalıştırıldığını gördüğümüz Misty 2, Windows IoT Core ve Android 7 işletim sistemlerini de kullanıyor. Bunların yanı sıra bir dizi mikrofona, Wi-Fi üzerinden yayınlanabilen 4K kameraya, yüz tanıma sistemine ve iki hoparlöre sahip olan gelişmiş robotta, JavaScript API'lerini kullanarak kendi özelliklerinizi oluşturabileceğinizi de bilmenizde yarar var.

Web sitesinde kullanım alanlarından bahseden firma, robotun otonom olarak ev içerisinde gezebileceğinden, köpeğinizle oynayabileceğinden ve yiyeceğinizi raftan alarak size getirebileceğinden bahsetmiş. Diğer bir yandan dediğimiz gibi programlamaya da açık olan robota, farklı sensörler ekleyerek özelliklerini çoğaltabilirsiniz.

Misty 2, ticari kullanıma açık gibi görünse de aslında ortalama bir tüketici için uygun değil. Özellikle yazılım geliştiricilerin kullanımına sunulmayı amaçlayan robotu, STEM öğrencilerinin veya robot geliştiricilerin alması daha uygun olacaktır. Daha açık belirtmek gerekirse, tutkulu programcılar için üretilmiş olan Misty 2, sıradan teknoloji severleri mutlu etmeyebilir.