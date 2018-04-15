Mobil uygulamaların bazen yasaların izin verdiğinden daha fazla veri toplayarak sınırlarını aştığından kuşku duymuyoruz. Ama bu ne sıklıkla oluyor? Sanırım düşündüğünüzden daha fazla olabilir. Google Play'deki 3,337 aile ve çocuk odaklı Android uygulamalarının çocukların verilerini uygunsuz bir şekilde topladığı ortaya çıktı.

Özellikle mobil uygulamalar başta olmak üzere birçok dijital ürünün verilerimizi bizden izinsiz olarak topladığı biliniyor. Zira biz de bununla ilgili olarak birçok haber yaptık. Son olarak Facebook skandalıyla birlikte insanların bu konuya olan hassasiyetinde de büyük bir atma olduğunu söylemekte fayda var. Ancak geliştiriciler kanadından herhangi bir ahlaki adım gelmeden bu veri toplama işleminden kurtulmanın da gözle görülür bir çözümü bulunmuyor. Çözüm olarak oldukça net bir şekilde ortada duran dijital platformlardan soyutlanma durumu ise pek de tercih edebileceğimiz bir seçenek gibi belirmiyor.

Bununla birlikte yetişkin bireylerin neyi sevdiği, nerelere gittiği ya da ne izlediği gibi bazı bilgilerin toplanması her ne kadar tepki çekse de mevcut ekonomik sistem içerisinde anlaşılabilir bir şey olarak görülebilir. Ancak iş küçük çocuklara ilişkin verilerin toplanmasına gelince durum sadece reklam amaçlı veri toplamanın ötesine geçiyor ve bir nevi istismar olarak adlandırılmaya yol açıyor. ABD'de bulunan bazı araştırmacılar uyguladıkları otomatik test prosesiyle, 3,337 aile ve çocuk odaklı Android uygulamasının küçük çocukların verilerini topladığını keşfetti.

Çalışmaya dahil edilen 5.855 toplam uygulama arasından 281'inin ebeveynlerin izni olmadan iletişim veya konum verileri topladığı belirlendi. Bununla birlikte uygulamaların yaklaşık yüzde 40'ının "makul güvenlik önlemleri" kullanılmadan bilgi aktardığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, keşiflerinin yasal bir sorumluluk taşımadığını belirtirken iOS verilerinin olmamasının bu veri çalma işleminin ne kadar yaygın olduğu hakkında net bir bilgi veremeyeceklerini de söylediler. Bu konunun nasıl çözüme kavuşturulacağı konusunda da yukarıda belirttiğimiz gibi net bir yol bulunmuyor. Zira bu uygulamaların çoğu yasaları ve Google politikalarını ihlal ediyor. Sizce bu sorunlar nasıl çözülür?