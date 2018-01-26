Dünyanın En Pahalı Motosikleti Vincent Black Lightning Oldu!

1950'lerde Jack Ehret'in zaferden zafere koştuğu Vincent Black Lightning, bir müzayedede 3.5 milyon TL'ye satılarak dünyanın en pahalı motosikleti oldu.

Bonhams Müzayede Evi, yeni bir dünya rekoruna ev sahipliği gerçekleştirdi. 1951 model Vincent Black Lightning motosiklet tam tamına 929.000 Dolar’a (Yaklaşık 3.5 milyon TL) bir Avustralyalı tarafından satın alındı.

Black Lightning’den toplamda sadece 30 adet üretilmişti ve orijinal Vincent Black Lightning, 1953 yılında Avustrulya’da hız rekoru kırmıştı. Motosikletin üzerinde bulunan Jack Ehret, saatte 227,7 kilometre ortalama hıza ulaşmayı başarmıştı.

Bir motosiklet için ödenen bir önceki rekor ücret Mart 2015’te gerçekleşmiş ve bir alıcı, eski Steve McQueen 1915 Cyclone için 825.500 Dolar (Yaklaşık 3.1 milyon TL) ödemişti. Bonhams Müzayede Evi, ayrıca 38.1 milyon Dolar’lık (144.78 Milyon TL) Ferrari 250 GTO ile en pahalı otomobil rekorunu da elinde bulunduruyor.

Jack Ehret, 1950’lerde bir Black Lightning aldığında pek çok zafer kazanmıştı. Bu zaferler hem ona hem de Black Lightning’e dünya çapında bir ün kazandırmıştı. Şimdi o ün, Black Lightning’i dünyanın en pahalı motosikleti haline getirdi.