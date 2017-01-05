3.5 Milyon Yıllık Bakteriyi Kendisine Enjekte Eden Bilim İnsanı: Artık Hasta Olmuyorum!

Moskova Devlet Üniversitesi’nde görevli olan bilim insanı Anatoli Brouchkov, 2009 yılında Sibirya’daki bir buzulun altında bulduğu bakteriyi önce farelere sonra da kendisine enjekte etti. Bu işlemden sonra geçen zaman içerisinde ise hiç hasta olmadığını iddia etti.

Sibirya’daki Mamut Dağı eteklerinde Bacillus F adı verilen, 3.5 milyon yıllık bir bakteri keşfedildi. Moskova Devlet Üniversitesi’nde görevli olan akademisyen Anatoli Brouchkov, üzerinde 3 yıl boyunca sürdürdüğü araştırmaların ardından bakterinin gençleştirici ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklerine sahip olduğunu keşfetti. 2012 yılında farelere enjekte ettiği bakterinin işe yaramasının ardından 3 yıl önce de kendi üzerinde denemeye karar verdi.

Bu işlemle birlikte test çalışmasını da başlatmış olan Brouchkov, deneyin üzerinde nasıl bir etki yarattığını şu cümlelerle açıklıyor: "Daha çok çalışmaya başladım. Son iki yıldır bırakın hasta olmayı grip bile olmuyorum. Fareler ve meyve sinekleri üzerinde yapılan başarılı deneylerin ardından, aktive edilmemiş bakteri kültürünü denemenin ilginç olacağını düşündüm" dedi. Yakut Türklerinin uzun yaşamasının sırrının bölgedeki sulara karışan bu bakterinin olduğunu düşünen Brouchkov, bakterinin insan vücudunda nasıl pozitif bir etki yarattığı konusunda ise ellerinde net bir bulgu olmadığını söylüyor. Rus bilim insanı "Gerçekte aspirinin nasıl işe yaradığını da bilmiyoruz, ancak yarıyor. Aynı şey burada da geçerli. Mekanizmayı anlayamıyoruz, ancak sonucu görüyoruz. Bakterinin çalışma mekanizmasını anlamak istiyoruz. Ölümsüz bakteriler ve ölümsüz canlıların olduğunu ve bu bakterilerin kendilerini koruyabildikleri için ölmediklerini düşünüyoruz" diyor.

Doğurganlığı da Arttırıyor

Fareler üzerinde yaptığı deneyde bakterilerin doğurganlığı arttırdığı, hatta doğurgan olmayan yaşlı farelerin de üremeye başladığı tespit edildi. Bakterinin gençleştirici etkisiyle ilgili Siberian Times gazetesine bir açıklamada bulunan Dr. Viktor Chernyavsky, "Bu bakterinin biyolojik olarak salgıladığı aktif maddeler kobay farelerin bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu salgılar doğurganlığı da artırıyor" şeklinde konuştu.