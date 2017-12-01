3. Akdeniz Bilişim Zirvesi Bu Yıl 9 Aralık’ta!

3. Akdeniz Bilişim Zirvesi Antalya'nın ev sahipliğinde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 9 Aralık 2017 Cumartesi gerçekleştirilecek.

Piksel Akademi tarafından düzenlenen ve bu yıl teknolojipazar.com’un ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan Akdeniz Bilişim Zirvesi , Antalya’dan tüm Türkiye’ye yayılan bir bilişim rüzgarı başlatıyor. Geleceği günümüze taşıyan ve katılımcılarına müthiş bir inovasyon deneyimi yaşatan etkinliğin bu yıl 3.sü düzenleniyor.

9 Aralık 2017 Cumartesi günü Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinlikte, uluslararası ve ulusal marka isimler ile Siber Güvenlik, Dijital Girişimcilik, Bilişimde Farkındalık, Unity gibi konular konuşulacak. Konuşmacılar arasında sektörün önde gelen isimlerinden Buğra AYAN, Engin POLAT, Ercan Altuğ YILMAZ, Hakan ÜNLÜ, Hakan UZUNER, Haydar ÖZKÖMÜRCÜ, Kadir Can KIRKOYUN, Kaan GÜLTEN, Özgür AKIN gibi isimler bulunuyor.

Bilişim uzmanları, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan 1500 kişilik bir katılımcı profili ile bölgedeki en büyük etkinlik olma özelliği taşıyor. Teknoloji ve bilişimde farkındalık mottosuyla yola çıkan Piksel Akademi, etkinliği konferans havasından çıkarıp bir bilişim festivaline dönüştürmeyi hedefliyor.

Katılımın ücretsiz olduğu Akdeniz Bilişim Zirvesi’nde kayıtlar www.akdenizbilisimzirvesi.com üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilecek.

Organizasyon Komite Başkanı Emrah KOZAN, zirve ile ilgili yaptığı açıklamada:

“Dünyayı artık bilişim şirketleri yönetiyor. Hem ekonomik hem de sosyal hayatımızda oldukça baskın bir şekilde yer alan bilişim ağacının bu yeni ürünlerine kayıtsız kalmak imkansız. Sürekli değer üretilen ve ekonomik güçleri ülkelerden fazla olmaya başlayan projeler, ürünler ve teknolojiler ile hayatımız baştan aşağı değişti ve hızla değişmeye devam edecek. Bu manzara karşısında ülkemiz ve ilimizin bilişim alanında farkındalığını arttırmanın milli bir görev olduğuna inanıyorum. İşte tam da bu noktada dünyadan ve ülkemizden birçok bilişim uzmanını bir araya getirerek uluslararası çapta konuşmacılar ile en son ve en yaygın teknolojilerin konuşulduğu bir zirve ihtiyacı kaçınılmaz oluyor. Akdeniz Bilişim Zirvesi, sektör profesyonellerinin, akademisyenler ve öğrencilerin ücretsiz olarak katılabileceği bir zirvedir. Katılımcılarımızın bilişim alanında en son teknolojileri ve dünya trendlerini yakalayabilecekleri bir ortam sunuyoruz. Önceki iki yılda düzenlediğimiz etkinlikler ile bu ihtiyaçları ve sonuçları oldukça etkili bir şekilde gözlemlemenin verdiği güç ile 3. Akdeniz Bilişim Zirvesi’ni düzenliyoruz.” dedi.

Konuşmacılar:

Engin POLAT - Unity Game Programming

Hakan ÜNLÜ - ESET | Siber Güvenlik

Buğra AYAN - Dijital Gelecek | İlham 4.0

Kaan GÜLTEN - Webtures | Dijital Girişimcilik

Özgür AKIN - Akınsoft | Akın Robotics

Kadir Can KIRKOYUN - SCODE

Hakan UZUNER - Microsoft Azure

Ercan Altuğ YILMAZ - Gamification

Haydar ÖZKÖMÜRCÜ - Growth Hacking

Bilgi İçin : info@akdenizbilisimzirvesi.com