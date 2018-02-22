3 Arka Kameralı Huawei P20’den İlk Görüntüler

Huawei’nin önümüzdeki ay duyurması beklenen P20 modeli için ilk görüntüler sızdırıldı.

Huawei, geçen sene çıkardığı ve çok beğenilen akıllı telefonları Mate 10 ve Mate 10 Pro’nun ardından yeni akıllı telefonlarını çıkarmaya hazırlanıyorlar. Uzun süredir yeni bir haber beklediğimiz Huawei cephesi sonunda somut bilgilerle karşımıza çıktı. Yeni sızıntıyla birlikte önümüzdeki ay Paris’te tanıtılacak Huawei P20’nin görselleri ortaya çıktı. Tasarım olarak önceki modellere göze bazı değişikliklere sahip olan P20, çerçeveleri bir hayli kısarak ortaya enfes bir telefon çıkarmış.

Görseller şu anda yalnızca prototipi gösteriyor, ancak önümüzdeki ay bu telefon tanıtılırsa, Samsung’un Galaxy S9’una karşı ciddi rakip olacak gibi duruyor. Telefonu incelediğimizde ilk gözümüze çarpan şeyin ses açma-kapama tuşunun olmaması. Telefonun sağ tarafında dokunmatik göstergeler bulunan bir güç düğmesi ile tüm işlemleri halletmesi hedefleniyor.

Telefonun kamera bölümünde de farklılıklar var. Daha önceki modellerde daha fazla vurgu yapılan kamera bölümüne, P20 ile birlikte daha sade bir tasarım eklenmiş. Bununla birlikte P10’a göre daha yuvarlak kenarlara sahip P20, bu sayede ele daha rahat oturacak gibi duruyor.

3 Arka Kamera

Huawei P20’nin en önemli sızıntılarından biri, telefonun 3 arka kameraya sahip bir versiyonunun olacağı oldu. Görüntülerde iki arka kamera olduğunu görüyoruz ancak kaynaklardan gelen bilgilere göre, telefon Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Plus şeklinde üç modelde çıkacak. Bu modellerden birinde ise 3 arka kameranın yerleştirilmesi bekleniyor. 3. kameranın ne yapacağı hakkında bilgi yok, ancak eminim onun da bir işlevi olacaktır.

3.5 mm Yavaş Yavaş Tarih Oluyor

Apple ve Google’dan sonra Huawei de telefonlarından 3.5 mm ses jakını çıkarıyor. Telefonlarda USB Type-C portundan kulaklıklarımızı kullanabileceğiz. Bu konuda Samsung gibi şirketler diretmeye devam ediyor.

2 Hoparlör

Son yıllarda büyük amiral gemileri 2 kameranın yanı sıra 2 farklı konuma yerleştirilmiş hoparlörler kullanmaya başladılar. Prototipin alt kısmında iki farklı konumda hoparlör var gibi gözüküyor. Bu sayede telefonu elimizde tutup oyun oynarken daha güzel bir ses kalitesi alabiliriz.

Huawei’nin yeni amiral gemileri için şu anda somut bilgiler yok, ancak bu görüntüler bizlere 2018’in nasıl geçeceğini az çok gösteriyor. Bu sene akıllı telefonlar 2017’de geçirdikleri evrimleri biraz daha geliştirerek devam edecekler. Telefon hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.