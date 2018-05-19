3 Arka Kameraya Sahip P20 Pro’nun İçinde Neler Var? (Video)

Son dönemde piyasaya çıkan en kaliteli akıllı telefonlardan biri olan Huawei P20 Pro’nun içinde neler olduğunu merak ettiniz mi? Bu video, kafanızdaki pek çok soruyu giderecek.

3 arka kamera gibi daha önce hiç görülmemiş bir özellikle karşımıza çıkan Huawei P20 Pro, çıktığı günden beri pek çok kişinin aklını çalmayı başardı. Daha önce gördüğümüz akıllı telefonların aksine 3 arka kameraya sahip cihaz, bu kameraların her birini farklı amaçlar için kullanıyor. Ana kameranın 40 megapiksel çözünürlüğe sahip olduğu P20 Pro, yaptığı incelemelerle yurt dışında severek takip edilen JerryRigEverything isimli YouTube kanalı tarafından detaylı incelemeye alındı.

Henüz çift kamera yerleşimine yeni yeni alıştığımız bir dönemde 3 arka kamerayla gelen telefon, bu sayede gerek gündüz gerekse de gece çekimlerinde üst düzey performans yakalayabiliyor. 40 MP(f/1.8 diyafram), 20 MP (f/1.6 diyagram) ve 8 MP(f/2.4 diyafram) olmak üzere toplamda 68 MP arka kameraya sahip telefonun ön tarafında da 24 MP’lik bir kamera yer alıyor. Bu sayede toplamda 92 MP’lik 4 kameraya sahip P20 Pro, bu üstün donanımıyla DxOMark testlerinde de en üst sıraya tırmandı.

Eğer sizler de üçlü kamera kurulumu başta olmak üzere P20 Pro’nun içini merak ediyorsanız, JerryRigEverything’in inceleme videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, ülkemizde 4999 TL’den satışa sunulan P20 Pro için yaptığımız incelemeyi de aşağıdan izleyebilirsiniz.