5 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Finansal Teknolojilerdeki Gelişim ve Değişimler konulu 3. Bilişim Hukuku Zirvesi, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Bilişim Hukuku Zirvesi etkinliğinin konusu ‘Finansal Teknolojilerdeki Gelişim ve Değişimler’ olacak. Bu bağlamda katılımcılar, A’dan Z’ye merak ettikleri her konunun cevaplarını alanında uzman kişilerden alabilecekler.

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı 3. Bilişim Hukuku Zirvesi, 5 Nisan tarihinde kapılarını katılımcılara açacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak, etkinlik programını incelemek ya da etkinliğe kayıt olmak için bhkzirve.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.