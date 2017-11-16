3 Bin TL’ye Aldığı Aracı Şahesere Dönüştüren Türk

Tokat’ta oto aksesuarcısı olarak çalışan Serkan Özcan, 1974 model bir kamyoneti 35 bin TL harcama yaparak müthiş bir araca dönüştürdü.

Kent merkezindeki sanayi sitesinde yaklaşık 10 yıldır otomobil aksesuarları satışı gerçekleştiren Serkan Özcan, 2 ay önce 3 bin TL’ye hurda olarak aldığı 1974 model kamyoneti bambaşka bir şeye dönüştürdü.

Çok eski bir model olduğu için yedek parçası bulunmayan aracın değişecek parçalarını kendi çabalarıyla yapan Özcan, 1 aylık çalışma ile 35 bin TL harcama yaparak kamyoneti yeni görünümüne kavuşturdu.

Boş zamanlarını eski araçlarla değerlendirdiğini, bunun en büyük hobisi olduğunu belirten Özcan, şunları söyledi: "Piyasadan çekilmiş,terk edilen, evrakı olan araçları alıp bu hale getiriyorum. Çocukluktan gelen bir heves bende.Şu andaki 74 model aracımızı 3 bin liraya aldık. Boya, kaporta işlemleri hariç diğer tüm işlemlerini biz yaptık.Motorundan şanzımanına, döşemlerine, bütün dizaynlarını yaptık. Kendi çizim ve projelerimizle aracı bu hale getirdik."

Model eski olunca yedek parça bulmakta çok zorlandıklarını söyleyen Özcan, konuşmasına şöyle devam etti: "Olmayan parçalarını,kendimiz yapıyoruz. Yapamıyorsak diğer araçların uygun parçalarını kullanıyoruz. Bu aracın ön panjurunu kendimiz çizdik. CNC kesimle böyle bir görünüş kazandırdık.10 yıl içerisinde 30'a yakın bu tip araçları yeniledim. Bu araçların içinde 4x4 cipler de vardı.75 modelinden 62 modeline, potansiyel gören tüm araçlara yenileme yapıyoruz."

Modifiye ettiği araçlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştıktan sonra işlerinde ciddi bir artış olduğunu söyleyen Özcan, “Çevre illerden paylaştığımız fotoğrafları gören vatandaşlar,bize siparişte bulunuyorlar parçalar ile ilgili. Biz de yapıyoruz gönderiyoruz ya da araçlarını bizlere emanet edip gidiyorlar. 1 aylık süre içerisinde de araçlarını teslim ediyoruz" dedi.