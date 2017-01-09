3 Boyutlu Grafen, Çelikten 10 Kat Daha Güçlü!

Massachusetts Institute of Technology'in üstünde çalışmalar yürüttüğü 3 boyutlu Grafen, çelikten yüzde 95 daha az yoğun olmasına rağmen on kat güçlü yapısıyla merak uyandırıyor.

Öncelikle akıllarınıza şu soru gelebilir: Nedir bu grafen? Grafen, bal peteğine benzer kristalimsi bir yapıda biçimlenen bir karbon atomu. Elektriği verimli şekilde ileten yapısı ile elektronik sektöründeki pek çok alanda faydanılan bir yapıdır. Teorik olarak, grafen doğru işlenirse elmas uçlu matkaplara bile dayanabilir.

MIT (Massachusetts Institute of Technology), teorik olanı pratiğe taşımayı başardı. MIT'teki bilim insanları, malzemenin süngerimsi yapısını öne çıkarmak için diatomik küpleri kullanıyor. Söz konusu yapı daha sonra sıkıştırma testlerine tabi tutuluyor. Şekillendirme işlemi mutlak önemde zira nesnenin gözenekli yapısı, daha fazla yüzey anlamına geliyor. Böylece grafen düşük ağırlıkta olsa bile, dayanıklılık üst seviyede oluyor. Ne de olsa çelikten on kat güçlü bir materyal karşı karşıyayız.

En beklenmedik gelişme, farklı küplerin öngörülemez davranışlar. Daha kalın duvarlar ve kıvrımlara sahip olanlar, daha fazla basınç uygulandığında daha az kararlı bir yapıya bürünüyor. Daha ince küp ise kontrollü bir şekilde parçalanarak, şeklini neredeyse son aşamaya kadar koruyabiliyor. MIT'e göre geometri, buradaki dominant faktör.

MIT, söz konusu materyalin kimyasal işlemlerde, su arıtma tesislerinde ve beton köprülerde bile rahatça kullanılabileceğini vurguluyor. Polimer ve metal parçacıkları almak, grafenle bunları kaplamak ve doğru basıncı uygulamak yeterli. Elbette tüm bu işlemleri, işinin ehli bir bilim adamı yapmalı.