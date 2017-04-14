Kickstarter projesi, her kullanıcı için özel modellenmiş terlikler üreteceğini vaat ediyor. Üstelik bu projede, özel laboratuvarlara gidip ayak modelinizi bırakmanıza gerek yok. İhtiyacınız olacak tek şey, bir akıllı telefon.

Ayaklarımız gün boyunca sürekli hareket halinde olan organlarımızdan bir tanesi. Haliyle onları mutlu etmek için daha rahat ayakkabılar veya terlikler almak istiyoruz. Ancak ne kadar kaliteli olursa olsun, ayağımıza özel olarak yapılmadığı sürece tam anlamıyla ortopedik olmuyorlar.

Wiivv isimli ekip, Kickstarter’da bunun ötesine geçmek için uğraşıyor. Ayaklarınızı 3 boyutlu ortamda taratarak ayağınıza uygun olan bir sandalet(parmak arası terlik) yapan ekip, bunun için özel bir alana girmenizi istemiyor. Çok basit bir şekilde kendi ayaklarınızın fotoğrafını akıllı telefonlar aracılığı ile çekebilir ve görsellerle ayağınızın modelini çıkartabilirsiniz. Bu modellemeden sonra, bir 3D yazıcı sizin ayağınıza özel olarak sandalet modeli oluşturur. Şirket aslında bu hizmeti yaklaşık bir yıldır sunuyor ancak Kickstarter projesi ile adlarını dünyaya yaymak için uğraşıyorlar.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte daha çok aranan sandaletler, özel isteğinize göre yapılıyor. Kickstarter’a 250.000 dolar hedef koyan ekip, 7 gün kalmasına rağmen 363.000 doları aşmış durumda. Ayrıca ürünün satış fiyatı, tek bir çift için 79 dolar olarak açıklandı. İki çift aldığınızda ücret 150 dolar oluyor. Ürüne Kickstarter’ın şuradaki sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu teknoloji, gelecekte ayakkabıların mağazalarda satılması yerine kişilerin kendi ayakkabılarını üretilebileceğini gösteriyor. Çok uzak olmayan gelecekte, ayakkabı dükkanlarına özel 3D yazıcılarla oracıkta alınan ayak modellerinize uygun ayakkabı üretilebilecek.