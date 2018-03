3 Boyutlu Yazıcıyla Ev Yapmak Mümkün Mü?

Üç boyutlu yazıcıların geldiği nokta iyiden iyiye şaşırtıcı bir hal almaya başladı. Üç boyutlu yazıcıyla bir çok nesne üretebilirken, ev bile yapabilmek, bizi çok daha ilginç gelişmelerin bekleyeceğinin habercisi olabilir.

Yeme, içme ve barınma, hiç şüphesiz insanın temel ihtiyaçlarıdır. Fakat Dünya Kaynakları Ensitüsü'nün raporuna göre, dünya üzerinde 1.2 milyar insan, elverişsiz evlerde yaşamaktadır. SXSW'nin bugünkü etkinliğinde Austin merkezli bir girişim, düşük maliyetli üç boyutlu baskı teknolojisini kullanarak potansiyel bir çözüm olarak bu eksiklikle mücadele yaklaşımını açıklayacak.

ICON firması, sadece 12 ila 24 saat içinde tek katlı, 60 metrekarelik bir evi, yeni bir inşaat için gereken sürenin sadece bir parçalık bölümünde basmak için bir yöntem geliştirdi. Her şey planlandığı gibi giderse, önümüzdeki yıl El Salvador'da yaşayanlar için yaklaşık 100 evden oluşan bir toplu konut inşaatı yapılacak. Şirket, uluslararası konut çözümlerine dayanan bir sivil toplum kuruluşu olan New Story ile ortaklık kurdu. New Story'nin kurucularından Alexandria Lafci, “Haiti, El Salvador ve Bolivya'daki topluluklar için evler inşa ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Bugün Austin'de tanıtılması planlanan ilk model, yeterli hizmet alamayan topluluklara barınak sağlama yolunda bir adımdır. ICON’un üç kurucusundan biri olan Jason Ballard, modelin pratik kullanımlarını test etmek için demo niteliğinde bir ofis kullanılacağını söylüyor. “Hava kalitesi monitörlerini kuruyoruz. Nasıl göründüğü ve nasıl koktuğu ile ilgileniyoruz.” Ballard ayrıca sürdürülebilir ev geliştirmelerine odaklanan bir şirket olan Treehouse'un da işlerini yürütüyor.

ICON, Vulcan yazıcısını kullanarak, tüm evi 10.000 $' a yazdırabiliyor ve ev başına 4.000 $' a kadar maliyet getirmeyi planlıyor. Ballard bu konuda, “Tipik Amerikan evinden çok daha ucuz.” diyor. Ayrıca, yaklaşık 37 metrekarelik bir ev basabilme kapasitesine sahip olduklarını da belirtiyor. 37 metrekare ölçüsü ise, "küçük ev" klasmanındaki evlerin boyutuna göre çok daha büyük bir yapıya sahip oluyor. Buna karşılık, ortalama New York dairesi yaklaşık 80 metrekaredir.

Modelde bir oturma odası, yatak odası, banyo ve kavisli bir sundurma mevcut. Ballard, “Halihazırda basılı evleri ve yapıları olan birkaç şirket daha var, ama ya bir depoda basılmışlar, ya da Yoda kulübelerine benziyor.” diyor. "Bu girişimin başarılı olabilmesi için en iyi evler olması gerekiyor. Çimentoyu ortak bir malzeme olarak kullanmak, yapının sağlamlığını sorgulayan potansiyel kiracılar için süreci normalleştirmeye yardımcı olacak. Plastik baskı yapıyor olsaydık, bazı sorunlarla karşılaşırdık.” diye de ekliyor.

ICON, malzemenin test edilmesini ve tasarımın düzeltilmesini tamamladıktan sonra, yapılara başlamak için Vulcan yazıcısını El Salvador'a taşıyacak. ICON, 3D basılı evlerin minimum düzeyde atık üreteceğini ve işçilik maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığını söylüyor. Şirket aynı zamanda ABD'de de evler inşa etme düşüncesinde. Konut yetersizliği sorunu için muhakkak iyi bir çözüm, fakat işçileri temsil eden sendikalarla çekişme yaratma ihtimali de var. Aynı zamanda şirket, bir gün dünya dışı gezegenlerde yaşayacak toplulukları düşünmek için küresel konut krizlerini gözden geçiriyor. Ballard, “Büyük zorluklardan biri, uzayda yaşam alanlarını nasıl oluşturacağımızdır” ifadelerini kullanıyor.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Üç boyutlu yazıcıyla üretilen evler, şu an oturduğumuz evlerin yerini alabilir mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.