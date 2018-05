Mobil uygulamalar artık o kadar çeşitlendi ki günlük egzersizden yemek tariflerine, uyku düzenleyicilerden tansiyon ölçenine birçok uygulama var. Aura da böyle ilgi çekici uygulamalardan biri ve iddiası ise her gün 3 dakikalık nefes egzersizleri ile stres seviyesini azaltmak.

Günlük hayatın içinde her an stres altında kalabliyoruz üstelik ellerimizden düşürmediğimiz cep telefonlarımızın stres ve kaygı bozukluğunun en büyük sebeplerinden biri olduğu da artık herkesçe kabul edilmiş durumda. Her alarm çaldığında ya da herhangi bir bildirim sesi duyulduğunda ister istemez ufak çaplı da olsa stres yaşıyoruz ve bunu dengelemezsek oldukça sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir.

Ancak cep telefonlarında kullanılan bazı uygulamalar tüm bu stres ve kaosun ortasında ufak bir nefes alıp sakinleşmemiz için tasarlanıyor. Son dönemde sıkça karşılaşılan birçok meditasyon ve egzersiz uygulamasının bu kadar tercih edilmesi ise aslında ne kadar stresli olduğumuzu kanıtlıyor. Aura da bu uygulamalardan biri ve oldukça iddialı. AppStore'da senenin en iyi meditasyon uygulaması seçilen ve oldukça iyi yorumlar alan uygulama, kullanıcılarının %80'inin 3 gün düzenli kullanım sonrasında stres seviyelerinde azalma olduğunu söylüyor. Aura'yı kullanmak ise son derece basit.

Günlük ruh halinize göre istediğiniz saatte hatırlatacağı bir egzersiz planlayan Aura, bu nefes egzersizleri boyunca bazı basit komutlar veriyor. Her egzersiz yalnızca üç dakika ve oldukça keyifli. Eğer pozitif bakışın ve iç huzurun doğru nefes alabilmek ve kendini kontrol edebilmek ile ilgili olduğunu biliyorsanız, bu kısa ve basit egzersizler belki de gerçekten sizi daha pozitif biri haline getirebilir.

Uygulamanın mağazalarda ücretsiz versiyonları mevcut ancak tüm imkanlardan faydalanmanız için premium olmanız gerekiyor. Premium üyeliğin de bir hayli pahalı olduğunu söylemekte fayda var. Uygulamanın yıllık premium ücreti 269 lira ancak buna gerek kalmadan da faydalanmak mümkün.