3. Dünya Savaşının Fitilini Ateşleyebilecek Stratejik Bölge

Son zamanlarda sıkça dillendirilen 'Üçüncü Dünya Savaşı' sadece bir olasılık olarak bile insanı ürkütüyor. Gerçekleşmesi halinde belki de dünyadaki herkesin ölmesine neden olabilecek bu korkunç savaş, olur da gerçekleşirse, acaba ilk nerede patlak verebilir?

Rusya'nın en batısında bulunan Kaliningrad Oblastı, stratejik bakımdan çok önemli bir yer. Ruslar bilhassa 2010'dan beri buraya olağanüstü yığınaklar yaptıkları ve havada Rus Kızıl Yıldızı taşımayan sineğe dahi tahammül edemedikleri için, çatışmanın tabiri caizse gün aşırı eşiğinden dönülüyor. Ancak böyle giderse, bir seneye kalmadan, her gün dönüyoruz diyeceğiz. Ardından da şu ya da bu şekilde, provokatif bir kaza meydana gelecek.

Kaliningrad, Rusya anakarasına 365 km uzaklıkta Polonya ve Litvanya arasında kalan bir Rus kara parçası. Burası zamanında Almanların en önemli kentlerinden biriymiş. Prusya'nın başkenti Königsberg iken, 2. dünya savaşı sonunda Rusların burayı ele geçirip adını da Mikhail Kalinin'in adıyla değiştirmelerinin ardından, bugün kendisini Kaliningrad olarak anıyoruz. Ruslar Doğu Avrupa'daki işgalleri sonrasında bölgeyi kukla komünist hükümetlere terk edip giderlerken, burayı bırakmıyorlar. Kaliningrad, Nazi Almanya'sının Rusya'ya doğrudan eklenen yegane toprak parçası konumunda. Peki amaç neydi? Polonya'nın ve Baltık ülkelerinin ileride Sovyet güdümünden kopacaklarını ve dahi Nato'ya katılacaklarını hesaplamışlar da ondan mı bir miktar toprağımız da burada kalsın demişlerdi yoksa? Kim bilir.

Fakat şunu biliyoruz ki, Kaliningrad'daki Rus askeri yığınağı bugün akıllara zarar bir boyuta ulaştı! Peki bunun anlamı ne? 1. Bütün Batı Avrupa, Rus orta menzilli (salt anlaşması sonrası) nükleer füzelerinin menzilinde bulunuyor. 2. Bütün Doğu Avrupa hava sahasında bir s400 hegemonyası konuşlanmış bulunuyor. 3. Ruslar söz konusu yığınağı aktif savunma maksatlı kullanıyorlar.

Rusların askeri anlayışına göre Kaliningrad, bir tür çıkmaz sokak! Ve olası bir dünya savaşında, burası yerle bir edileceği için, Kaliningrad'a konuşlu güçlerde görünüşe bakılırsa bir yıpratma düşüncesi hakim... Kaliningrad hava sahasının 50 km kadar dışında içe doğru vektörlü bir uçuş fark ettikleri zaman, silahlı su27 flanker jetlerini tam silahlı biçimde havalandırıyorlar. Bu jetler Polonya, Litvanya ve Estonya hava sahasını silahlı şekilde ihlal ederek preemptive bir önlemeye girişiyor. Veya şöyle diyelim: Bodoslama olarak Nato hava sahasına dalıp, uçan Nato uçağına, denizde seyreden Nato gemisine saldırıyorlar! Radar kilidini açarak doğrudan bir agresyona girişmiyorlar ama afterburner vs. açıp çok yakından silahlı geçişte bulunarak, provoke ediyorlar. Tabii bu da, provokasyona uğrayan uçak ya da gemideki mürettebat adına müthiş korku ve heyecan yaratan bir durum.

Kısacası, bu noktada birisi çıkıp da tetiğe dokunsa, ortalık yangın yeri...