Marmara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kulübü (EEMK) ve Marmara IEEE iş birliği ile düzenlenecek olan 3. Kariyer ve Gelişim Zirvesi Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.

3. kez düzenlenecek olan ve ileriki yıllarda bir gelenek olarak devam etmesi hedeflenen Kariyer ve Gelişim Zirvesi, gelişen ve değişen iş hayatını mercek altına alarak öğrencilere sunuyor. Üniversitelerin tecrübe ve sektörel bilgi eksikliğini karşılayamaması, konferans, zirve, kongre gibi uygulamaya yönelik etkinliklere duyulan talebi iş dünyasının öncülüğü ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda arttırmaktadır. Kariyer ve Gelişim Zirvesi bu eksikliğin bilincinde olan öğrenciler ile bu eksikliğin giderilmesini isteyen iş dünyasını bir araya getirmektedir.

Zirvenin amacı öğrenciler ve iş dünyası arasında köprüler kurarak, sektörün beklentilerini, hâli hazırda sektörde bulunan profesyonellerden öğrenmek ve gelişen yeni teknolojiler üzerine fikir sahibi olmaktır.

Alanında lider isimlerin konuşmalarını gerçekleştireceği Kariyer ve Gelişim Zirvesi’nde, konuşmacının iş hayatındaki tecrübe ve deneyimi, firmaların stratejileri, faaliyet alanları, sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri, iş hayatında ihtiyaç duyulan nitelikler hakkında konuşmalar olacak.

17-18-19 Nisan tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi ev sahipliğinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kulübü (EEMK) ve Marmara IEEE iş birliği ile gerçekleştirilecek olan 3. Kariyer ve Gelişim Zirvesi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için mueemk.com internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.