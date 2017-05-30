Hızlı Radyo Patlamaları, Uzak Galaksiden Geliyor!

Bir süredir gündemde olan hızlı radyo patlamalarının yeri tespit edildi. Uzaylıların bizimle iletişim kurma yöntemi olarak benimsenen radyo patlamaları, çok uzak bir yerden geliyor.

Araştırmacılar ilk kez 500 milyon güneşin enerjisini üretebilen ve uzaydan çok kısa süreli enerjili patlamaları halinde hissettiğimiz “hızlı radyo patlamasının”(FRB) kaynağını tespit etti. FRB’lerin hepsinin milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunduğu için bu patlamaların evrenin daha genç olduğu zamanlarda olduğu düşünülüyor.

Bu radyo frekansları birçok soruyu da beraberinde getiriyor. En önemli soru ise “evrende bize mesaj yollamaya çalışan akıllı bir tür mü bulunuyor?” diyebiliriz. Bu FRB’ler arasında yaklaşık 2 sene önce bulunan ve en önemlilerinden birisi olan FRB 121102, tüm gizemiyle çözülmeyi bekliyordu. Normalde bu frekansların nereden geldiğini bulamayan araştırmacılar, ilk kez bir FRB’nin yerini tespit edebildiler. Yapılan araştırmalara göre FRB 121102, yaklaşık 3 milyar ışık yılı uzaklıkta ufak bir galaksiden geliyor. Böyle bir güce neyin sebep olduğunu araştıran araştırmacılar, 500 milyon güneş kadar enerji üretebilen cisimleri araştırıyorlar.

Küresel bir şekilde birbirine bağlı olan teleskoplar aracılığı ile yapılan araştırmalar sonucunda bulunan sinyal, Cornell Üniversitesi Astronomi Dairesi’nden Shami Chatterjee ve meslektaşları tarafından keşfedildi.

Bu güce neyin sebep olabileceği konuşulurken birçok farklı düşünce de konuyla birlikte yayılıyor. National Geographic’in açıklamalarına göre ”böyle bir güç için nötron yıldızları birbirine çarpıp birbirlerini yok etmeliler” denildi.

Bu noktada ekibe göre, bulunan galaksinin merkezinde yer alan süper kara deliğin böyle bir enerjiyi yaratabileceği konuşuluyor. Bu hızlı radyo patlamaları kara delikten çıkmış patlamalar olabileceği konuşulurken, kara delikte gaz haline gelen bir süpernovanın ya da bu yörüngede dönen bir nötron yıldızının buna sebep olabileceği düşünülüyor.

FRB’ler, bu zamana kadar 20 seferden daha az denk gelindiği için ne olduğu fazla bilinmeyen patlamalar arasında yer alıyorlar. Kendi galaksimiz ve yakın galaksilerde pek gözükmeyen FRB’ler, evrenin daha genç olduğu bir zamanda yaşanan olaylardan birisi olduğu izlenimi doğuruyor. 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir patlamanın bize daha yeni geldiği düşünüldüğünde evrenin 3 milyarda değişim geçirdiğini söyleyebiliriz. FRB’ler, hala bilimin hakkında bir şey bilmediği alanlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Bizden çok uzakta veya çok önce gerçekleşmiş olmaları, onları anlamamız konusunda zorlanmamıza sebep oluyor.