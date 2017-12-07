Apple, Mac bilgiayarlar için yeni bir güncelleştirme yayınladı. Yeni güncelleştirmede 3. parti ses aygıtlatının bazılarına destek getirildi.

Apple, Mac bilgisayarları için kullanılan MacOS High Sierra’nın ikinci güncellemesi olan High Sierra 10.13.2’yi yayınladı. Yaklaşık 1 ay önce gelen ilk güncelleştirmenin ardından pek çok yenilikle birlikte gelen 10.13.2, doğrudan Mac App Store’dan veya Mac OS High Sierra çalıştıran tüm uyumlu Mac’lerdeki “Yazlım Güncelleme” işleminden indirilebilir.

Apple’ın yeni güncelleştirme notlarına göre elle tutulur pek yeni içerik yok. Güncelleme daha çok güvenlik ve küçük çaplı özelleştirmeler için getirildi. Güncelleştirmede en dikkat çekici olay ise, üçüncü parti USB ses aygıtlarının uyumlu hale getirilmesi oldu.

Apple’ın yayınladığı notlarda:

“MacOS High Sierra 10.13.2 güncellemesi, Mac’inizin kararlılığını, uyumluluğunu ve güvenliğini geliştirir. Güncelleştirme tüm kullanıcılar için önerilir."

Bu güncellemede:

-Bazı üçüncü parti USB ses cihazlarına karşı uyumluluk getirildi.

- PDF belgelerini önizlerken VoiceOver navigasyonu geliştirildi.

- Braille ekranlarının mail ile uyumluluğu geliştirildi” ibareleri yer aldı.

Eğer sizin de kullandığınız bir Mac bilgisayar varsa, yeni güncelleştirmeyi almanızı öneriyorum. Özellikle güvenlik açısından bilgisayarınızı koruyacaktır.