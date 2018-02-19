3 Saatlik Yolu 25 Dakikaya İndirecek Proje İmzalandı!

Hindistan'ın iki büyük şehri olan Mumbai ile Pune arasındaki 3 saatlik mesafeyi yalnızca 25 dakikaya indirecek Hyperloop projesi imzalandı.

Birleşik Krallık merkezli bir şirket olan Virgin Group, Hindistan’ın iki mega kenti olan Mumbai ve Pune arasındaki 3 saatlik ulaşımı 25 dakikaya indirecek Hyperloop ulaşım projesi için Maharashtra eyaleti ile anlaşma imzaladı.

Yıllık 150 milyon yolcu taşıyacağı düşünülen Virgin Hyperloop’un sosyoekonomik faydası ise 55 milyar doları bulacak. Tamamen elektrikli bir sistem olan Virgin Hyperloop, saatte 1000 kilometre mesafe katedebilecek kapasiteye sahip olacak.

Şu an için önerilen proje, çevreye olan etki, ekonomik ve ticari faaliyetlere etkisi, maliyet ve finansman modeli ve rota uyumluluğu analiz edecek altı aylık detaylı bir fizibilite çalışmasının ardından yapımına başlanacak.

Virgin Group, projenin maliyetini ve zaman çizelgesini henüz açıklamış değil. Muhtemelen bu tip detaylar fizibilite çalışması tamamlandığında proje üzerinde herhangi bir düzenleme gerçekleşmediği takdirde açıklanacaktır.