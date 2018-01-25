3 Silahlı Soyguncu, Bitcoin Alışveriş Bürosuna Saldırdı!

Kanada'da maskeli 3 silahlı soyguncu bir Bitcoin alışveriş bürosuna saldırdı. Polisin olay yerine zamanında yetişmesi ile soyguncular eli boş halde kaçmak zorunda kaldı.

İnternette, televizyonlarda, gazetelerde ya da dergilerde Bitcoin ile ilgili bir içerik sunulurken görsel olarak altın üzerine işlenmiş bir Bitcoin logosu kullanılır. Bu temsili bir görseldir fakat teknolojiye uzak olan bazı kişilerin Bitcoin’in fiziksel bir para birimi olduğunu düşünmesine neden olabilir.

Şaka bir yana geçtiğimiz salı günü Kanada’da silahlı üç soyguncu bir Bitcoin alışveriş bürosunu basarak ‘Bitcoin vurgunu’ gerçekleştirmeye çalıştı. Bankanun arkasındaki görevliye silahı doğrultan soyguncu, ona kendisine giden bir Bitcoin işlemi gerçekleştirmesini söyledi.

Fakat büroda soyguncuların fark etmediği 5. bir görevli daha vardı hızlı davranarak fark edilmeden soygunu polise ihbar etti. Polisin olay yerine gelmesi ile kaçmak zorunda kalan soyguncular, elleri boş olarak Bitcoin bürosunu terk ettiler. Fakat polis, doğal olarak maskeli soyguncuların peşini bırakmadı.

Yapılan operasyon sonucu maskeli soygunculardan biri yakalandı. Henüz 19 yaşında olan soyguncu mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklandı. Yetkililer soygunun gerçekleştiği Bitcoin bürosunun ismini açıklamazken polis, kaçan diğer iki maskeli soyguncunun peşine düşmüş durumda.