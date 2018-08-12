3 Yaşındaki Kız Hawking ve Einstein’ı Geride Bıraktı!

Dahi denilince birçoğumuzun aklına ilk olarak Stephen Hawking ve Albert Einstein gibi isimler gelir. Ancak günümüzde yaşayan ve henüz 3 yaşında olan küçük kız, sahip olduğu üstün zekası ile Hawking ve Einstein’ı deyim yerindeyse solladı.

Muhtemelen çoğumuz kendimizi zeki olarak nitelendirir, çoğu zamanda tek eksiğimizin az çalışmak olduğunu düşünürüz. Fakat gelin görün ki dahi olmak oldukça farklı bir kavramdır ve bu durum sayılı insanda görünebilir. Gözümüzü geçmişe çevirdiğimizde Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi isimler sahip oldukları IQ seviyeleri ve zekaları ile hepimizi kendilerine hayran bırakıyor. Peki ya şimdilerde böyle insanlar var mı dersiniz?

Günümüzde İngiltere’de yaşayan ve IQ seviyesi Einstein’dan yüksek olan minik kız, henüz 3 yaşında olmasına karşın herkesi şaşırttı. Ophelia Morgan-Dev isimli kız çocuğu, dışarıdan bakıldığında sıradan bir çocuk gibi görünse de onu diğer çocuklardan hatta insanlardan ayıran üstün bir zekası var.

İsmini tarihe altın harfler ile kazımış ve dünya için önemli gelişmeler kaydetmiş deha fizikçilerden 11 puan daha yüksek IQ seviyesine sahip olan Ophelia’nın IQ’su 171 olarak belirlendi. Bu noktada kızının hareketlerini inceleyen ve bir farklılık sezen 31 yaşındaki anne, kızı Ophelia’nın bir sorunu olup olmadığını öğrenmek için onu uzmanlara götürmeye karar verdi. Kızının üstün zekalı olduğunu öğrendikten sonra onunla gurur duyan genç kadın, dahi bir çocuğa sahip olmanın mükemmel hissettirdiğini ifade etti. Şu an böylesine yüksek bir IQ seviyesi, minik kızın 1 yaşından önceki anılarını bile net olarak hatırlamasını sağlıyor.