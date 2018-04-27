Sızan Game of Thrones Bölümleri, Korsan Kullanımı Artırdı

2015 yılında 4 bölümü vizyona girmeden sızdırılan Game of Thrones'un izleyicileri, bu girişim sonrasında korsana yöneldi.

Tam 3 yıl önce, sezon başlamadan önce Game of Thrones'un 4 bölümü internete sızdırıldı. Yapımcılar için oldukça kötü olan bu durum, milyonlarca insanı diziyi korsan izlemeye yöneltti. 2015'in başında yaşanan bu olay, televizyon tarihinin en önemli korsanlık girişimlerinden biri olarak tarihe geçti.

Dizinin sızdırılan ilk kopyaları, çok hızlı bir şekilde torrent sitelerinde yayıldı ve milyonlarca kez indirildi. HBO'yu ciddi derecede sıkıntıya sokan bu olay, tabii ki ücretli abonelerin de canını sıktı. Bu ve benzeri sızıntı olayları hakkında Ekonomi Araştırmacısı Wojciech Hardy tarafından yapılan araştırma, çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.

Yayınlanan rapor; insanların sızdırılan 4 bölümün ardından, diğer bölümleri de korsan izlemeye yöneldiğini ortaya koydu. Google'da "dizi_adı online izle" gibi aramaların çoğaldığını da belirten rapor, HBO ve benzeri yapımcıların tehlikede olduğunu açıkladı. İnternet korsanlarından korunmak için yapımcıları üst düzeyde dikkatli olması gerektiği konusunda uyaran araştırmacılar, bu tip sızdırma girişimlerinin korsan içerik sunan internet sitelerinin reklamını yaptığını belirtti.

Bahsettiğimiz araştırmanın 22 sayfalık tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.