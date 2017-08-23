Galaksinin Koruyucuları'nda,Thor'la İlgili Detay Keşfedildi

2014 yılında sinemaseverlerin karşısına çıkarak herkesin beğenisini kazanan Galaksinin Korucuları filmi, bunca yılın ardından anca bulunan çok önemli bir easter egg barındırıyor. Gizli bilgi, Asgard'ı ve 9 diyarı etkileyecek cinsten.

Marver Sinematik Evreni’nde yer alan ve uzayda geçen konusu ile bambaşka bir tat katan Galaksinin Koruyucuları, 2014’te çıktığı ilk yılında herkesin beğenisini kazanmıştı. Marvel’da alışık olmadığımız canlılıkta renk paletlerinin kullanıldığı film, o dönem birçok eleştirmen tarafından da tam puan almayı başarmış ve içerisinde bulundurduğu easter egg’lerle izleyicilerin uzun süreler boyunca filmden yeni içerikler bulmasını sağlamıştı.

Filmin çıkmasının ardından 3 sene geçtikten sonra yönetmen James Gunn’dan yeni bir açıklama geldi. Filmdeki tüm easter egg’ler hala bulunabilinmiş değil. Filmde özel bir sahnenin yer aldığını ve izleyicilerin 3 yıldır bu sahneyi fark edemediğini belirten Gunn, filmde hiçbir easter egg olmadığını ispatlayan herkese 100.000 dolar vereceğini belirtti. Neyse ki bu bekleyiş uzun sürmedi ve ScreenCrush bu iddialı gizemi çözdü.

Çözülen gizem, çok yakında sinemaseverlerin karşısına çıkacak Thor’la alakalı bir sahne gibi duruyor. İlk filmde Koleksiyoncu’ya giden ekibimiz, burada sonsuzluk taşı ile alakalı bilgiler edinirken bir dizi video görüyorlar. Buradaki bir videoda, bir dünyanın Celestials’lar tarafından yok edildiğini görüyoruz. Bu ırk, inanılmaz güçleri olan ve her biri 600 metre boyunda olan Tron benzeri yaratıklardır. Bu canlılar hangi gezegenin yaşayıp yaşamayacağına karar verebiliyorlar. İşte bu sahnede yer alan binalar Asgard şehrine çok benziyor. Kaçan insanlarda Asgard’lı asgerdiyenlerle uyuşuyorlar. Bu da Celestials’ların Asgard’a gireceğini ve yok etmeye çalışacağını gösteriyor.

Bunun haricinde sahnenin en sol köşesinde acı çeken bir yüz var. Teoriye göre bu adam Thor’un ilk filmde uğradığı ve buz devlerinin yaşadığı Jotunheim gezegeninin başındaki isim olan Laufey'nin ta kendisi. Laufey, aynı zamanda Loki’nin de öz babası olarak biliniyor. Bu sahnenin ardından birbirine bağlı 9 pelerinli canlı yer alıyor. Asgard, Jotunheim ve Dünya başta olmak üzere 9 diyarın aynı anda yok olacağına işaret ediyor gibi gözüküyor.

Bu sahnelerin bunca zaman konuşulmamasının ardından 2 ay sonra bizlerle olacak Thor Ragnarok öncesine konuşulur olması, Galaksinin Koruyucuları’nın tam 3 yıl sonraki film hakkında bilgi sızdırdığını gözler önüne seriyor.

Marvel’ın sevilen film serisi Galaksinin Korucuları, 3. filmi ile tahminen 2020 yılında izleyicilerin karşısına çıkacak.