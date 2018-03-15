En Fazla Evcil Hayvan Ölümüne Sebep Olan Uçak Firmaları

Yapılan araştırmaya göre, diğer uçuş firmalarına oranla 'United Airlines' en fazla hayvan taşıma ve öldürme oranını elinde bulunduruyor.

Bu hafta başlarında yaşanan iki ayrı köpek ölümüyle gündeme gelen United Airlines, aslında sicil olarak bakıldığında da ölümlerin tamamını raporlamadığı halde çok kötü durumda. 2017’de raporlanan 18 ölüm bulunuyor ve 2018 yılının başlarında olmamıza rağmen firmanın taşıdığı hayvanlar ölmeye başladı.

İyimser bir bakış açısından bakarsak firma zaten hasta olan hayvanları taşıyor olabilir. Ayrıca uçaklarda hasta hayvanların taşınması yasak olsa da, mecbur kalan sahipleri bazen yetkilileri kandırarak bunu yapabiliyor olabilirler. Durum böyle dahi olsa ölen hayvan sayısı diğer firmaların oldukça üzerinde ve daha önce farklı haber kaynakları United Airlines’ı tüm ölümleri raporlamamakla suçlamıştı.

Tabloda henüz hiçbir hayvan ölümüne müsade etmemiş tam 13 firma var. Bunun dışında, bakıldığı zaman beni en çok endişelendiren durum bu kadar başarısız bir grafiğe sahip olduğu halde insanların bu firmaya hayvanlarını emanet ediyor olması. 2017 yılı boyunca 138 bin 178 hayvan taşımış, bunlardan 18’i ölmüş 13’ü yaralanmış. Ancak aynı tablodaki SkyWest Airlines 46 bin 392 hayvanı taşıdığı halde raporlara göre bırakın ölüyü yaralanan bile yok.

Çok yüksek hayvan taşımasından kaynaklandığı düşünülürse de Alaska Airlines 114 bin 974 hayvan taşımış, bunlar arasında yalnızca 2 ölü ve bir yaralı bulunuyor. Bazen yolculuğa çıkarılan hayvanlar zaten hasta veya benzeri durumlarda olabiliyorlar, ancak hepsi mi United Airlines firmasına denk gelmiş olması olası değil. Muhtemelen ortada bir ihmal var ve ilerleyen dönemde bu ortaya çıkarılır.