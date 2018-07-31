Herkesin sahip olmak istediği markalar konusunda başı çeken Ferrari aynı zamanda ismini neye verse fiyatı arşa çıkıyor. Bunun son örneği ise bir kitap oldu.

Dünya genelinde çok fazla Ferrari hayranı olduğunu, spor otomobil denilince ilk akla gelen markalardan birisinin yine Ferrari olduğunu söylemeye lüzum yok aslında. Bilhassa zenginlerin ve çok parası olanların kullanınca vazgeçilemez haline getirdiği Ferrari, elbette sunduklarıyla oldukça ayrıcalıklı bir marka olma özelliğine sahip. Peki, şirketi bugünlere getiren güç neydi? Ferrari, günümüzün en değerli ve prestijli markalarından biri olma yolunda ne gibi evrimler geçirdi? İşte tüm soruların aslında herkes tarafından bilinmeyen çok özel hikayeleri var. Tabi bu hikayelere erişmekte parayla. Hem de bayağı yüklü bir parayla.

Günümüzde 100 TL’lik bir kitabı görünce bile “Acaba içerisinde ne varda böyle pahalı?” diye düşünmeye başlıyoruz. Peki, sizlere 30.000 dolarlık bir kitaptan söz etsek neler düşünürdünüz? Nitekim Ferrari hakkında çıkarılan ve sınırlı sayıda üretilen kırmızı bir kitap, tam 30.000 dolar fiyat etiketine sahip ve içerisinde şirket hakkında çeşitli sıra dışı bilgiler barındırıyor.

Bilhassa tarihi süreçler hakkında bazı olayların detaylıca anlatıldığı kitabın fiyatı bu anlamda birçok binek otomobilden bile daha pahalı. Şirkete göre bu kitabı eşsiz kılan şey ise başka yerlerde bulamayacağınız “daha detaylı” bilgiler.

Bu kitabı satan web sitesi, ilk 250 kopyayı 12 silindirli bir motoru andıran ve açılıp kapanabilen ayaklı bir heykel konseptiyle dağıtıyor. Fotoğrafta da gördüğünüz üzere kitap bir motorun içerisinde ve bu platform yerde durabiliyor. Fakat ona ilk baktığımızda arka bahçede duran bir ayaklı ızgarayı andırdığını da inkar edemiyoruz doğrusu.

Kitabı satan yayıncı, ilk 251 adetten 1947 (Ferrari’nin resmi olarak ilk otomobili yollara sürdüğü sene) adete kadar olan kopyalar için 4.000 dolar değerinde özel bir çalışma yaparken, kitabın konulduğu motor standını almak isteyenler için 6.000 dolar ekstra ücret talep edecek. Bu rakamlar bizlere oldukça saçma ve uçuk gelebilir fakat zengin koleksiyoncular için bulunmaz bir nimet olarak görülüyor.