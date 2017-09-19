Kablosuz şarj teknolojileri, gün geçtikçe daha da uzayan mesafelerde daha verimli performans sağlamak için geliştiriliyorlar. Ancak çoğu üreticinin yapamadığını bugüne kadar adını bile duymadığınız firmalar yapıyor: Onlardan biri olan Pi ile tanışın.

Apple’ın yeni iPhone 8 ve iPhone X modelleri, akıllı telefon sektörünün son kablosuz şarj destekli cihazları. Ayrıca bu cihazlar Apple için bu açıdan bir ilk olma niteliği de taşıyorlar. Çünkü firma kendi geleneklerinin dışına çıkarak, metal gövdeyi kaldırıp cam gövde getirdi. Bu sayede kablosuz şarj için gereken donanımın çalışmasını sağladı. Nitekim, günümüzde kablosuz şarj özelliği artık aşina olduğumuz ve amiral gemisi telefonlar arasında seçici olmayan bir özellik. Bu bakımdan ilerleyen süreçte çıkacak telefonlar üreticilerine, kablosuz şarj teknolojisi sayesinde rekabette avantaj sağlamayacaktır.

Bizim kablosuz şarj konusundaki görüşlerimizi zaten biliyorsunuz. Bir telefonu masanın üzerindeki harici bir cihaz üzerine bırakıp şarj olmasını beklemek kablosuz şarj değildir, soketsiz şarjdır. Ancak büyük başlı üreticiler bunu bir pazarlama taktiği olarak kullanıyorlar. Bize göre kablosuz şarj, elinize telefonu alıp odanızda rahatlıkla dolaşırken telefonunuzun şarj olmasıdır. Bu teknoloji ise şu an mümkün olsa da seri üretilecek ve milyonlarca kopyası satacak cihazlarda sorun yaratabilir. Zamanla göreceğiz.

Büyük firmaların böylesine çakalca yaptıkları pazarlama taktiklerini dağıtmak isteyen şirketler de var. Pi adlı yeni faaliyete geçen bir şirket, gerçekten temassız kablosuz şarj teknolojisini tüketicilere sunmak için ilk adımı attı. Koni biçimli şarj istasyonu, tıpkı iPhone X gibi Qi standartlarına uygun endüksiyon teknolojisine dayanıyor ve bir şarj yastığı gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

Kullanıcılar, akıllı telefonlarını veya tabletlerini şarj etmek için cihazlarını Pi istasyonun 30 cm yakınına bırakabilirler ya da yaklaşabilirler. Pi, aynı anda 4 cihazı şarj edebiliyor ve son çıkan bütün amiral gemisi telefonları destekliyor. Bu teknolojinin gelecekte Google Home ve ya Amazon Echo gibi ev kullanımı için tasarlanan hoparlörlerle birleştirilmesi bekleniyor.

Pi’nin 2018'in ilk aylarında 200 dolarlık bir etiketle satışa çıkacağı söyleniyor. Anlaşılan kablosuz şarj teknolojileri, gittikçe "kablosuzlaşıyorlar".