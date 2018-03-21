30 Farklı Xiaomi Modeli - MIUI 9.5 Güncellemesi

Xiaomi, akıllı telefonlarında kullandığı MIUI arabiriminin yeni sürümü MIUI 9.5'in son versiyonunu yayınladı. İşte yeni Xiaomi arabirimini alacak 30 model.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Android 7.0 Nougat işletim sistemi üzerine kurduğu MIUI arabiriminin son sürümü olan MIUI 9.5’in global kararlı sürümünü dağıtmaya başladı. Güncelleme henüz yalnızca bazı Redmi, Mi MIX ve Mi Max serisi modellerine ulaşmış durumda. Fakat Nisan ayının sonuna kadar 30’a yakın Xiaomi cihazı güncelleme alacak.

MIUI Forum’da yapılan açıklamaya göre Redmi Note 3 Special Edition, Redmi Note 3 (Qualcomm versiyon), Redmi Note 4 (Qualcomm versiyon)/ Redmi Note 4X, Mi Max ve Mi Max Prime modelleri MIUI 9.5 güncellemesini almış durumda. Ayrıca Redmi 3S, Redmi 4A, Redmi 4 Prime ve Redmi Note 4 (MediaTek versiyon) modellerinin de Mart sonuna kadar güncelleme alması bekleniyor.

Xiaomi Note 5A/ Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5, Mi Max 2, Mi 5, Mi 6, Redmi 4X ve Mi MIX 2 modelleri Nisan ayının başlarında yeni arabirime kavuşacaklar. Son olarak Mi 5s, Mi Note 2, Mi Note 3, Redmi Note 2, Redmi 3, Redmi 4, Mi 3, Mi 4, Mi MIX ve Mi 5s Plus modelleri ise Nisan ayı sonunda MIUI 9.5 güncellemesini alacaklar.

Güncellemeler OTA aracılığı ile kademeli olarak yayınlanacak. Bu nedenle yukarıda belirtilen modellerden birine sahipseniz, güncellemeyi almadığınız için endişelenmenize gerek yok. Ayrıca yukarıda belirtilen tarihler yalnızca tahminlerden ibarettir, herhangi bir aksilikten dolayı yayınlanma sürelerinde gecikmeler yaşanabilir.