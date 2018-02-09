30 Yıl Boyunca Baktığı Ağacı Kesilen Adamın İntikamı

Hayatımız hakkında neyi ne kadar önemsemek gerektiği vurgulayan, taptaze ve inanılmaz bir hikaye ile karşı karşıyayız. Yayınlandıktan kısa bir süre sonra Reddit’ten kaldırılan fakat insanların ilgisinden uzaklaştırılamayan bir hikaye. Bir ağacı “Siz benim çocuğumu öldürdünüz” diyecek kadar sevebilir miyiz?

Sahibi tarafından Clyde adı verilmiş bir ağaç, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Renando Beach bölgesindeki yerinden kesileli neredeyse 4 yıl geçti. Clyde, bir fidan olduğu andan beri sevilerek yetiştirilen bir ağaçtı. Reddit platformunda bu ağaç hakkında inanılmaz bir hikaye yayınlandı. Ağacın sahibinin ağzından yazılan mektup, dönemin belediye başkanına öfke kusuyordu.

Bu yazı, Reddit’in topluluk kurallarından birini ihalal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı. Fakat kısa sürede internetin ilgisini çekti. Kesin bir kaynak bulunamadığı için pek çok haber sitesi hikayeye yer vermekten çekindi.

Kendisi profesyonel bir “arborist” olarak tanımlayan Clyde’nin sahibi yaşlı adamın ismi açıklanmıyor. Fakat yayınlanan yazıda, yaşadığı hüznün ve bu hüznün üzerine aldığı intikamın boyutu yürek sızlatıyor.

Hikaye 2017’nin Temmuz ayında yayınlanıyor ve yayınlandığı dönemde Clyde'nin toprağından koparılmasının üzerinden 3 yıl kadar zaman geçmiş. Yani bugüne kıyasla neredeyse 4 yıl önce kesilen bir ağaç söz konusu. Sahibi ise yeryüzünde zor bulacağınız türde insanlardan.

Dönemin belediye başkanı Steve Aspel, umarız bu mektuptan herkes gibi ders çıkartmıştır:

Merhaba sayın belediye başkanı,

Bugün bu mektupta size ölüm, doğum ve intikam üzerine bir hikaye anlatacağım. 3 yıl önce bugün, sizin başkanlık yaptığınız Redondo şehir meclisi, evimin önünde büyüyen 30 yaşındaki bir ağacı kesme kararı aldı. Bunun tek sebebi ağacın köklerinin kaldırımın üzerine çıkmaya başlamasıydı. Bu gerçek bir sorun değildi. Ayrıca bakımını düzenli olarak yaptığım ağacın evimin önünde olmasından dolayı, ağaç kesim masraflarını da “yasa gereği” bana ödettiniz.

O ağaca gerçekten ailemden biriymiş gibi bakmıştım. Gerektiğinde gübreledim, haşerelerden korunması için ona ilaçlar verdim. Bir fideyken dik durabilmesi için ona destek yaptım. Zamanla büyüdü ve çok güçlü bir ağaç oldu. Evladı kendi ayakları üzerinde durmaya başlayan bir baba gibi gururluydum.

Ben bu dünyadan ayrıldıktan sonra bile, arkamda canlı ve yaşayan bir hatıra bırakmanın verdiği mutlulukla hayatımın son yıllarını geçiriyordum. Ancak sizler, belli belirsiz bir bahaneyle, çocuğum gibi gördüğüm ağacımı öldürdünüz. Bununla da yetinmeyip, celladının ücretini de bana ödettiniz. Başkan Steve Aspel, 3 yıl önce siz benim evladımı öldürdünüz!

Şimdi intikam zamanı:

Siz ağacımı kestikten 5 ay sonra, şehrin belediye yetkisi altındaki çeşitli yerlerine, 45 adet Redwood Kaliforniya çamı ve 82 adet dev sekoya ağacı diktim. Belki bilmiyorsunuzdur, ancak ektiğim bu ağaçların özelliği dev boyutlarda olmaları ve boy atmaya başlamadan önce toprağa kök salmalarıdır.

Siz bu mektubu okuduğunuz sırada, dışarıdan küçük gözüken o ağaçlar, toprağa doğru 10 metreye yakın kök saldılar bile. Önümüzdeki aylarda mevsim şartları gereğince, akıl almaz bir hızla uzamaya başlayacaklar ve boyları zamanla 70 metreye kadar dayanacak.

Siz o gün, görmezden gelebileceğiniz bir sorunu kendinize görev edinip ağacımı kesmiştiniz. Bugün ise belediye denetimi altında olan yerlerde, 100’e yakın dev ağaç büyümekte. Bu ağaçları da öyle benim ağaçlarım gibi kolayca söküp atamazsınız. Bunu yapmaya kalksanız bile, her birini kökünden sökmek size bir servete mal olacak.

İyi günler, sayın belediye başkanı. Sadece kökü kaldırıma çıktı bahanesiyle kestiğiniz o ağacın, bugün 100 ağaç olarak geri döndüğünü size bildirmek için bu mektubu yazdım. Hayatımın son günlerinde size ağaç dolu bir şehir bırakıyorum.

İşte benim intikamım.