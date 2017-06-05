30 Yıl Önce(!) Çıkan İlk Sanal Gerçeklik Gözlükleri

Nintendo ve SEGA, 30 yıl önce günümüz sanal gerçeklik gözlüklerine benzer gözlüklerini tanıtmışlar.

Sanal gerçeklik gözlüklerinin yeni bir teknoloji olduğunu düşünüyorsanız, Sega ve Nintendo’nun zamanında çıkardığı gözlüklerden haberiniz yok demektir. Nintendo ve Sega 1987 yılında 3 boyutlu oyun sistemlerini tanıtırken, günümüz sanal gerçeklik gözlüklerine benzer gözlüklerini tanıtmıştı.

İki firma da gözlük çıkarmış olmasına rağmen bu trend zamanla kaybolmuş ve iki firmaya pek de hoş olmayan anılar bırakmıştı. Bilgisayarların günümüzdeki kadar güçlü olmadığı bir zamanda çıkan sanal gerçeklik gözlükleri, oyunların sınırlı olması ve diğer etkenlerden dolayı zamanla unutulan bir teknoloji oldu.

Nintendo’nun çıkardığı Famicom 3D isimli gözlük, o zamanların oyun alanında lider firmalarından olan Nintendo’nun başarısız deneylerinden birisiydi. Rahatsız edici olduğunu belirten kullanıcılar yalnızca 6 oyun oynayabiliyordu ve bu kısıtlama bir süre sonra gözlüklerin rafa kalkmasını sağladı.

Famicom 3D’de en çok dikkat çeken oyun Famicom Grand Prix II: 3D Hot Rally isimli Mario oyunuydu. Oyuncular bu yarış oyunuyla kendilerini Mario’nun yerine koyuyorlardı. Nintendo’nun gözlüğünün çok sık duyulmamasının ardında sebepler var. İnternetin olmaması, oyun ve teknoloji haberlerinin genişleme alanının kısıtlanmasına sebep oluyordu. Bunun dışında ise bir de devreye Nintendo’nun korumacı politikası giriyor. Nintendo, bu tarz teknolojileri önce kendi ülkesi olan Japonya’da dener ve başarılı sonuç alırsa dünyaya yayar. Famicom 3D ise hiçbir zaman Japonya’dan dışarıya çıkmadı.

Nintendo’nun Famicom 3D ile 3 boyut pazarına girmesinin ardından o dönemin en büyük rakibi Sega da olaya dahil oldu. Famicom’un çıkmasından yalnızca bir ay sonra SegaScope 3D gözlükleri piyasaya sunuldu. Gözlükler, Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da satışa sunuldu. 50 dolarlık fiyatla piyasaya sunulan gözlükler, 8 farklı Master System oyunuyla birlikte kullanıldı. Out Run, Zaxxon gibi oyunlarla piyasaya çıkan Sega 3D, oyuncuların bir dönem gözdesi olmuştu.

Nintendo ve Sega, şu anda yeni olarak gösterilen sanal gerçeklik gözlüğünü yaklaşık 30 sene önce piyasaya sunmuş ve bu gözlüklerle oyun oynatmışlar. Bu sistem, o zamanlar tutmamış olsa bile iki firmanın da ne kadar yenilikçi olduğunu gösteriyor.