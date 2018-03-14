30 Yıllık Arabasını Hackleyip Şarkı Çalmasını Sağlayan Adam

Eski bir Volvo 240 modeline sahip olan bir Reddit üyesi, arabasının kapısını açtığında şarkı çalmasını istedi. Bunun için harekete geçip, aracın fabrika sürümünde bulunan ve antik değeri olan elektronik devreyi hackledi.

Arabanızın kapısını her açtığınızda bir şarkı çalmasını istiyorsanız, yeni bir modele sahip olmanıza gerek yok. 1973 ila 1993 yılları arasında üretilen efsanevi model Volvo 240, bu arzunuzu gerçeğe dönüştürme konusunda size yardımcı olabilir.

Volvo 240, araç kapısı açık bırakıldığında sinyal sesi veren ilk modellerden biriydi. Sürücüyü kapısını doğru kapatmadığı konusunda uyarması için yapılan bu sistem, günümüzde çıkan hemen her aracın değişmeyen standartlarından birisi oldu. Elbette Volvo 240’ın sesi, günümüzdekilere kıyasla biraz rahatsız ediciydi ve Atarileri andırıyordu.

Chris Ng adıyla Reddit üzerinde sürekli paylaşım yapan Volvo meraklısı bir elektronik uzmanı, artık dinozorlaşan 240’ının açık kapı uyarısını değiştirerek içinde bir şarkı çalmasını istedi.

Bunun için Toto’nun meşhur Africa şarkısını seçem Chris, başarıya ulaştı:

Elbette söz konusu donanım sadece 8 bitlik melodileri desteklediği için Africa şarkısı da aynı şekilde çıkmak zorundaydı. Bunun için ilgili donanımı hackleyen Chris, arabasının kapısını anahtar kontaktayken açtığında, istediği şarkıyı dinleyebilecek şekilde düzenlemeler yaptı.

Chris Ng, bu projesi için tam iki gününü harcadığını açıkladı. Kendisinin şimdiki amacı, bu sisteme sahip her modele uygun standart bir prototip geliştirmek. Hatta bunun için Kickstarter üzerinden bağış toplayacağı bir proje sayfası bile hazırlamış.

Chris’in bu işsizliği onu başarıya ulaştırır mı bilinmez ama elektronik olan her sistemin bir açığı olduğunu tekrar anlamamızı sağladı. Attığı bu üretken adımın ülkemizdeki Tofaş tutkunlarına ilham olmasını diliyoruz.