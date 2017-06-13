Modern zamanların suçları da modern oluyor. Tayland’da eşine benzerine az rastlanan ve muhtemelen bundan sonra daha çok rastlayacağımız bir “clickfarm” suç üstü yakalandı. Sistemin WeChat ürünlerine beğeni ve yorum botu sağlamak için kurulduğu belirtiliyor.

Çevrimiçi popülerliği arttırmanın önemli bir yolu hatırı sayılır derecede beğeni ve yorum almaktır. Mobil uygulamalar için bu durum marketlerde alınan puanlar ve olumlu yorumlar olarak gerçekleşiyor. Çok fazla indirilen uygulamaların yapımcısına kazandırdığı reklam gelirleri de o kadar fazla oluyor. Elbette bir uygulamanın yayımlanması, insanlar tarafından indirilmesi ve yüksek puanlara ulaşması için epey zaman geçmesi gerekiyor. İşte tam da bu durum için modern sahtekarlık denebilecek bir yol geliştirilmiş: Clickfarm!

Tayland’ın başkenti Bangkok’da polis kiralık olan bir eve baskın düzenledi. 3 Çinli adamın çıktığı evde büyük bir clickfarm ele geçirildi. Tam tamına 474 adet iPhone 5S, 5C ve 4S modellerinden oluşan ve bunların bağlı olduğu 10 bilgisayar tarafından kontrol edilen sistemin yanı sıra, cihazlarda kullanılmak üzere alındığı tahmin edilen 347.000 SIM kart ele geçirildi.

Yetkililer baskından önce zanlıların sahte bir çağrı merkezi kurdukları kanısına varmışlardı. Ancak kurulan Clickfarm Çin’in sosyal ağlarından WeChat’e geniş bir bot servisi sağlamak için çalışıyordu. Aynı zamanda Çinli şirketin bu iş için tüm telefonları tedarik ettiği ve adamlara her ay 4.500 dolar ödediği ortaya çıktı. Dünya standartlarına göre Tayland’daki iletişim giderleri nispeten çok daha ucuza mal olduğu için böyle bir yola başvurulduğu belirtiliyor.

WeChat özelinde yaşanan ilk bot skandalı da bu değil. Çin’de aylık 700 milyondan fazla kullanıcısı olan platform, yapay şişkinlik yaratmak için sürekli clickfarm ortamları kurduruyordu. OIayın WeChat’e nasıl yansıyacağı bilinmese de yakalanan üç kişi, vizesiz çalışmak, kayıtsız SIM kart kullanmak ve kaçakçılık yapmak gibi suçlardan 5 yıllık hapis cezasıyla yargılanacaklar.