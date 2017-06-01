Nintendo Switch'i 300 Metre Yüksekten Aşağı Attılar!

Nintendo Switch'in bu görüntülerini görünce içinizde bir Nintendo'ya sahip olma isteği uyanacak. El konsolunu 300 metreden aşağıya bıraktılar ve sonuç herkesi şaşırtmayı başardı.

Nintendo ürünlerinin kendine ait bir hayran kitlesi olduğu biliniyor. Çıkan her yeni konsolunda kendine has muhteşem oyunları da birlikte getiren Nintendo, en son çıkardığı Nintendo Switch ile de adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Nintendo’nun efsaneleşmiş sağlam konsol özelliğinin Nintendo Switch ile devam edip etmediğine bakan Youtube kanalı UnlockRiver, el konsolunu tam olarak 1000 feet(304 metre) yükseklikten aşağı bıraktı.

Bir drone yardımı ile bu yüksekliğe çıkarılan Nintendo Switch, istenilen yüksekliğe çıktıktan sonra aşağıya bırakıldı. Bu deney ile Nintendo’nun ne kadar sağlam bir cihaz yaptığını da görmüş olduk. Nintendo Switch’in iki tarafında bulunan Joy Con’lardan birisi parçalanırken diğer tüm özellikleri aktif kalan cihaz, bizleri gerçekten şaşırttı.

300 metreden aşağıya düşen konsol farklı açılarda daha büyük zararlarda alabilir, ancak ne olursa olsun sağlamlık konusunda Nintendo'yu tebrik ediyoruz. Zaten UnlockRiver da konsola 9 puanı layık gördü. Joy Con da kırılmasaydı, yıldızlı bir 10 alabileceğini düşünüyorum. 1-1.5 metreden düşürdüğümüzde bile ekranının kırıldığını gördüğümüz telefonlardan sonra Nintendo Switch’in bu başarısı gerçekten inanılmaz. Hemen aşağıdan UnlockRiver Youtube kanalının çektiği o muhteşem videoyu izleyebilirsiniz. Bu tarz videolar, telefonları parçalarken bizim de aklımıza güzel düşünceler getiriyor.

Ayrıca kısa süre önce hazırladığımız Nintendo Switch videosuna da aşağıdan ulaşabilirsiniz.