Hediye Oyuncu Bilgisayarı Çekilişinin Sonuçları Belli Oldu!

Yaklaşık 2 hafta önce başlattığımız ve bir kişiye GTA 5’i de kaldırabilen 3000 TL’lik bilgisayar hediye ettiğimiz çekilişin kazananı belli oldu.

Okulların tatil olmasından sonra yazı boş geçirmenizi istemedik ve iki hafta önce başlattığımız çekilişle bir takipçimize donanım özellikleri hiç de fena olmayan, 3000 TL’lik bir oyuncu bilgisayarı hediye etmek istedik. Bunun için bir çekiliş hazırlamıştık ve katılan binlerce aday, sonucu dört gözle merak etmişti. Sonunda asıl ve yedek kazanan isimler belli oldu.

Çekilişi kazanan takipçimiz Sinan Güneş olurken, yedek talihlimiz ise Mustafa Yakar oldu.

Bu kişiler, çekilişe katıldıkları e-mail adresleri üzerinden bilgilendirilecek ve kendilerinden açık adresleri istenecek. Yani iki arkadaşımızın da e-posta adreslerini sık sık kontrol etmeleri gerekiyor.

Bu arada hediye ettiğimiz oyuncu bilgisayarıyla ilgili geçtiğimiz ayın sonunda hazırladığımız videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.