Patlama, nükleer enerji üretiminin yol açtığı insanlığın büyük trajedisidir. Öncesi ve sonrasıyla tüm felaketi özetleyen görüntüleri derledik.

Üzerinden 31 koca yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam eden insanlığın en büyük trajedilerinden olan Çernobil Faciası, ülkemizde özellikle Karadeniz kıyılarını etkilemişti. Facia nükleer enerji üretimi konusunda hala tüm dünyanın şüpheye sahip olmasını sağlıyor.

Dipnot: Çernobil santralinin yakınlarında faciadan önce Wormwood adındaki bir orman, patlama sonrası en büyük radyoaktif yoğunluğun oluştuğu alandır. Tüm yaprakları kıpkırmızı olan ağaçlar ölünce Kızıl Orman adını almış, orman zaman içerisinde yok olmuştur. Ancak hala dünya üzerindeki en radyoaktif bölgelerin başında gelir ve giriş yasaktır.

Çernobil Santralinin Kurulma Aşamaları:

Kuşkusuz En Büyük Zararı Alan Pripyat Kentinin Kurulma Aşamaları:

Reaktörün Patlaması ve Sonrası:



Şehirdeki evcil hayvanlar da kürklerindeki radyasyon nedeniyle telef edildi.



Bir sokakta arındırma çalışmaları yürütülüyor.



Bazı evler tamamen toprağın altına gömüldü.



Bölgedeki örtme çalışmaları sürerken.



Sızıntıyı örtmesi için reaktörün etrafına örülen Sarcophagus isimli parçaya işçiler veda mesajları yazarken.​



Çalışmalar bittikten sonra bölge insan girişine kapatıldı. Bugün yalnızca özel izinle girebiliyorsunuz.



Kaza sonrasındaki çalışmalarda kullanılan tüm iş aletleri toprağın altına gömüldü.

Çernobil Santrali'nin dördüncü reaktörü etrafındaki kapatma işlemi sonucunda oluşan Sarcophagus yapısı, geçen 30 yılda çürüdüğü için tekrardan radyoaktif sızıntı oluşmaya başladı. Çeşitli ülkeler ve firmaların işbirliği ile yeni bir Sarcophagus yapılarak dördüncü reaktörün üzeri tekrar kapatıldı. İlgili video hemen aşağıda: