310 Yıl Önce Batmış Olan Gemide 10 Milyar Dolarlık Hazine!

Araştırmacılar, 310 yıl önce battığı tespit edilen bir gemide, değeri yaklaşık 10 milyar doları bulan hazine bulunduğunu ortaya çıkardı.

Arkeologlar, 1708 yılında Karayip Denizi'nde İngiliz kuvvetleri tarafından batırılan İspanyol gemisi San Jose'nin sular altındaki enkazında, değeri 4-17 milyar dolar arasında değişen bir hazine bulduklarını açıkladı. Yunun süslemeleri bulunan bronz renkli topları sayesinde resmi olarak San Jose olduğu kanıtlanan gemi, 310 yıldır sular altında.

O dönem Peru'dan çıkarılmış olan altın, gümüş ve zümrütleri taşıyan geminin sahip olduğu hazinenin büyüklüğü ise, bir su altı aracı olan REMUS 6000'in yaptığı video kayıtları sayesinde hesaplandı. Sular altındaki gemiye 10 metrelik bir mesafe kalana kadar yaklaşan REMUS 6000, böylece değerli bir keşfin yapılmasını sağlamış oldu.

San Jose'nin tam 62 adet silaha sahip olduğu biliniyor. Tüm bunlara rağmen gemi, İngiliz kuvvetlerine rakip olamayarak batırılmış. Eğer gemi batırılmasaydı, günümüzde milyarlarca dolar değerine sahip olan hazinesi, İngilizlerle olan savaşlarında destek olmak amacıyla ülkeye dönecekti.

Tekneyi sonuna götüren en önemli olaysa, İspanyol savaş gemilerinin yardımlarının gecikmesi nedeniyle daha fazla zaman kaybetmek istemeyen Amiral Jose Fernandez'in, risk alıp ülkesine doğru yelken açması. Rotasında ilerlerken dört İngiliz gemisi tarafından kuşatılan San Jose, taşıdığı 500 kişiyle beraber alevler içinde kalarak sular altında kalmış.

O günden beri hazine avcıları ve arkeologlar tarafından aranan geminin denizin 600 metre altında sonunda bulunmuş olması, böylece bir devrin daha kapanmasını sağlamış oldu.